금호타이어, 휴가철 맞아 '프리미엄 타이어' 구매 혜택 제공

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 6일 프리미엄 타이어 구매 고객 대상 사은 이벤트를 시작했다.
- 신제품 등 2개 이상 구매 시 최대 6만원 모바일 상품권을 증정하고 후기 등록 고객에겐 순금·에어팟 등 경품을 제공한다.
- 크루젠 GT Pro·마제스티 솔루스 EDGE 등은 정숙성과 주행 성능을 강화한 프리미엄 컴포트 타이어다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 여름 휴가철을 맞아 프리미엄 타이어 구매 고객을 대상으로 사은 이벤트를 진행한다.
금호타이어는 신제품 '크루젠 GT Pro'와 '마제스티 솔루스 EDGE', '마제스티X 솔루스'를 2개 이상 구매한 고객에게 GS칼텍스·이마트 결합 모바일 상품권을 최대 6만원까지 증정한다고 6일 밝혔다. 이벤트는 7월 31일까지 진행된다.
8월 31일까지 제품 구매 후기를 등록한 고객에게는 추첨을 통해 순금 1돈과 에어팟 등 경품을 제공한다. 참가자 전원에게는 커피 기프티콘이 지급된다.
올해 출시된 크루젠 GT Pro는 주행 성능과 정숙성을 강화한 프리미엄 컴포트 SUV 타이어다. 18인치부터 22인치까지 53개 사이즈로 운영되며, 전기차 성능 특성을 고려한 EV 기술도 적용했다.
마제스티 솔루스 EDGE는 고급 세단과 수입차 등을 겨냥한 프리미엄 컴포트 타이어다. 주행 안정성과 정숙성, 사계절 제동 성능을 강화한 것이 특징이다.
김성 금호타이어 한국영업부문 상무는 "여름 휴가철 장거리 이동을 준비하는 고객들이 프리미엄 타이어 성능과 다양한 혜택을 함께 누릴 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"고 말했다.
chanw@newspim.com