삼진제약, 진행성·전이성 유방암 치료제 '풀베서드주' 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼진제약은 6일 진행성·전이성 유방암 치료제 풀베서드주를 출시했다
- 풀베서드주는 호르몬 치료 내성 HR+·HER2- 유방암에 단독 및 CDK4/6 억제제 병용요법으로 사용된다
- 임상시험에서 기존 약물 대비 무진행생존기간과 전체 생존기간을 연장해 치료 선택지 확대가 기대된다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 진행성·전이성 유방암 치료제 '풀베서드주'(성분명 풀베스트란트)를 출시했다고 6일 밝혔다.
풀베서드주는 선택적 에스트로겐 수용체 분해제(SERD) 계열의 치료제로, 에스트로겐 수용체를 표적으로 분해·제거하는 기전을 통해 호르몬 치료 이후 내성이 발생한 환자에서도 치료에 활용할 수 있는 것이 특징이다.
적응증은 국내 유방암 환자의 약 70%를 차지하는 호르몬 수용체 양성(HR+)·인간 상피세포 성장인자 수용체 2(HER2) 음성 환자군이다.
폐경 전·후 진행성 또는 전이성 유방암 환자를 대상으로 단독요법이 가능하며, 내분비요법 이후 질환이 진행된 환자에서는 팔보시클립, 아베마시클립, 리보시클립 등 CDK4/6 억제제와 병용 투여 적응증도 확보했다.
풀베스트란트 성분은 글로벌 임상시험을 통해 효능을 확인했다. FALCON 임상 3상에서는 폐경 후 유방암 환자를 대상으로 대조군인 아나스트로졸 대비 무진행생존기간(PFS)을 연장한 것으로 나타났으며, CONFIRM 임상에서는 내분비요법 이후 질환이 진행된 환자에서 질병 진행 위험 감소와 전체 생존기간 연장 효과가 확인됐다고 회사는 설명했다.
김상진 삼진제약 사장은 "풀베서드주는 단독요법부터 CDK4/6 억제제와의 병용요법까지 다양한 치료 선택지를 제공할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 치료 옵션을 갖춘 의약품 공급을 통해 환자 치료에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com