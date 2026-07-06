부산박물관·국립고궁박물관, '조선 왕실 기록유산 특별전' 7일 개막

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조선왕조실록 4대 사고본 한자리 최초 공개

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 제48차 유네스코 세계유산위원회 부산 개최를 기념해 조선 왕조의 기록과 왕실 문화를 한자리에서 살펴보는 특별기획전이 열린다.

특별기획전 '조선의 기록과 문화, 만세萬世에 전하노니' 홍보 포스터[사진=부산박물관] 2026.07.06

부산박물관은 국립고궁박물관과 공동으로 오는 7일부터 8월 30일까지 특별기획전 '조선의 기록과 문화, 만세萬世에 전하노니'를 개최한다고 6일 밝혔다. 전시는 조선의 기록 체계와 왕실 문화, 동래부를 중심으로 한 대외 교류 역사를 함께 다룬다.

이번 전시에는 '조선왕조실록', '승정원일기', '일성록', 의궤, 어보·어책, 조선통신사 기록물 등 유네스코 세계기록유산이 포함된다. '영조 어진', '철종 어진', '동궐도', 백자 달항아리 등 국보와 보물급 유물 등 총 166건 195점도 출품된다.

전시는 3부로 구성됐다. 1부 '기록의 나라, 조선'은 국정 운영과 국가 행사의 기록·보존 체계를 소개한다. 2부 '조선 왕실의 상징과 품격'은 왕실의 권위와 예술성을 보여주는 유물을 다룬다. 3부 '조선의 창, 동래부'에서는 임진왜란 이후 일본과의 교류 거점이었던 동래부의 역사와 조선통신사 기록을 통해 외교의 흐름을 조명한다.

'조선왕조실록' 4대 사고본이 처음으로 한자리에 공개된다. 정족산·태백산·오대산·적상산 사고본을 통해 실록의 편찬과 분산 보관 체계를 확인할 수 있다. 다만 태백산 사고본은 8월 2일까지 한정 공개된다.

전시 기간 오디오가이드와 도슨트 해설, 큐레이터 프로그램이 운영된다. 전시는 무료이며 매주 월요일 휴관한다. 다만 8월 17일은 정상 개관하고 다음 날 휴관한다. 유네스코 세계유산위원회 기간인 7월 17·18일, 24·25일에는 오후 9시까지 야간 개장한다.

부산박물관 야외 정원에서는 한원석 작가의 설치 작품 '환월(Re:moon)'도 8월 30일까지 선보이며 정원은 밤 10시까지 개방된다.

ndh4000@newspim.com