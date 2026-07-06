현대차, 월드컵 16강서 아틀라스 '로봇 퍼포먼스' 선보여

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 FIFA 월드컵 2026 무대에서 보스턴 다이나믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스를 선보이며 로보틱스 기술력을 알렸다.

손흥민 선수의 세레머니를 하는 현대차 아틀라스. [사진=현대차그룹]

현대차는 6일 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 브라질-노르웨이 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다.

아틀라스는 하프타임 종료 직전 선수 입장 터널에서 등장해 해리 케인, 엘링 홀란드, 마테우스 쿠냐, 손흥민 등 세계적 축구 선수들의 세리머니를 선보인 뒤 심판에게 경기구를 전달했다.

이번에 투입된 아틀라스는 지난 1월 CES 2026에서 처음 공개된 차세대 전동식 개발형 모델이다. 현대차는 변수가 많은 경기장 환경에서도 복합 동작을 안정적으로 수행하며 로보틱스 기술의 활용 가능성을 보여줬다고 설명했다.

아틀라스의 움직임에는 인간 동작을 로봇 신체 구조에 맞게 재구성하는 리타겟팅 기술과 강화학습, 전신 제어 기술이 적용됐다. 현대차는 이를 통해 로보틱스가 산업 현장을 넘어 스포츠와 엔터테인먼트 영역에서도 새로운 경험을 만들 수 있음을 보여줬다는 입장이다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부 부사장은 "전 세계 축구팬이 지켜보는 월드컵 무대에서 미래가 이미 시작되고 있음을 보여주고자 했다"며 "로보틱스가 인류의 진보를 함께하는 파트너임을 창의적인 브랜드 경험을 통해 제시하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com