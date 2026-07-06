이노진, 휴믹과 항노화 바이오 공동 연구개발

AI 핵심 요약beta
- 이노진과 휴믹이 6일 항노화 공동연구 업무협약을 체결했다
- 양사는 기능성 바이오소재 개발부터 비임상 효능·안전성 평가까지 협력한다
- 소재 개발·바이오마커 연구·사업화 연계로 글로벌 경쟁력 강화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 탈모치료와 피부재생 등 항노화 솔루션을 개발하는 이노진이 비임상시험 전문 기업 휴믹과 항노화 바이오·헬스케어 분야 공동 연구개발을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.
회사에 따르면 양사는 항노화 기술 기반 기능성 바이오소재 및 원료 공동 개발, 개발 소재의 효능·안전성 및 생물학적 작용기전에 대한 비임상 연구, 안티에이징 바이오마커 분석 및 효능 검증 기술 개발, 국내외 인허가 대응을 위한 시험평가 체계 구축 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다. 또한 기술과 정보를 공유하며 공동 프로젝트를 통한 사업화를 추진한다.
이노진은 탈모, 두피케어 분야의 기능성 제품과 바이오 소재 연구를 지속해왔으며, 최근에는 병·의원 유통과 디지털 헬스케어 분야로 사업을 확대하고 있다. 기능성 화장품, 의료기기, 디지털 진단 플랫폼 등 다양한 항노화 솔루션을 개발 중이다. 휴믹은 인간화 마우스 기반 비임상시험 전문 CRO(의약품개발 위탁연구기관) 기업으로, 항노화와 바이오 신약 분야에서 축적한 비임상 평가 역량을 바탕으로 다양한 질환 모델과 효능 검증 시스템을 구축하고 있다.
양사는 이번 협약을 통해 기능성 소재 개발부터 효능 검증, 안전성 평가, 바이오마커 기반 연구, 제품 상용화까지 이어지는 협력 체계를 구축할 계획이다.
이노진 관계자는 "이번 협약은 양사의 전문성과 연구 역량을 결합해 항노화 분야의 새로운 성장 발판을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "지속적인 연구개발과 협력을 통해 글로벌 바이오·헬스케어 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com