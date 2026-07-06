시작부터 삐걱대는 경남도의회, 원구성 합의 불발 속 개원

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국힘 의장단 등 10개 직위 후보 등록

민주당, 의장단 선거 불참…강경대응



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회가 여야 합의 없이 제13대 의회를 개원하며 원 구성 갈등이 표면화되고 있다. 도의회는 6일 제434회 임시회 1차 본회의를 열고 의장과 부의장을 선출하는 등 전반기 원 구성에 착수한다.

경남도의회 전경 [사진=경남도의회] 2025.05.12

이번 임시회는 제13대 도의회 첫 회기로 의장단 선출과 개원식을 통해 의정 운영의 출발점을 마련하는 절차다.

하지만 원 구성을 둘러싼 여야 협상은 최종 결렬됐다. 국민의힘은 의장단과 상임위원장 등 10개 직위 후보 등록을 단독으로 마쳤고 더불어민주당은 본회의장에서 피켓 시위를 진행한 뒤 표결 전 퇴장할 방침이다.

양당은 후보 등록 마감일인 지난 3일 막판 협상을 벌였으나 합의에 이르지 못했다. 국민의힘은 민주당에 부의장 1석과 상임위원장 1석을 제안한 것으로 전해졌다.

민주당은 의원총회 투표를 거쳐 이를 거부했다. 민주당은 의석수 비율에 따라 부의장 1석과 상임위원장 2석 배분이 필요하다는 입장이다. 과거 유사한 의석 구조에서 해당 수준의 배분이 이뤄졌다는 점도 근거로 제시했다.

민주당은 "일방적 원 구성에는 동의할 수 없다"며 "협치가 이뤄지지 않을 경우 대응에 나서겠다"고 밝혔다.

국민의힘은 전 직위에 단독 후보를 등록한 상태다. 의장 후보에는 박준 의원, 제1·2부의장 후보에는 각각 신종철, 이찬호 의원이 이름을 올렸다. 7개 상임위원장도 모두 국민의힘 소속 의원이 단독 등록했다.

의장단 선거는 후보자 정견발표 이후 무기명 투표로 진행되며 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반 득표로 당선자가 결정된다. 의장단 선출 이후에는 개원식이 이어진다.

민주당이 확보한 23석은 지방자치법상 재적의원 3분의 1 기준을 충족해 향후 임시회 소집이나 행정사무조사 요구 등 독자적 의정 활동도 가능하다. 이에 따라 개원 이후에도 여야 간 대치가 이어질 가능성이 제기된다.

news2349@newspim.com