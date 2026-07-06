아우디코리아, FC 바이에른 뮌헨 써머투어 한국 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 아우디코리아가 FC 바이에른 뮌헨의 글로벌 프리시즌 프로그램 '아우디 써머투어 2026'을 한국에서 개최한다. 스포츠 파트너십을 기반으로 국내 고객과 축구 팬을 위한 브랜드 경험을 확대하는 모습이다.

아우디 코리아가 FC 바이에른 뮌헨과 '아우디 써머투어 2026' 한국을 개최한다. [사진=아우디코리아]

아우디코리아는 8월 1일부터 8일까지 한국과 홍콩에서 아우디 써머투어 2026을 진행한다고 6일 밝혔다.

한국에서는 8월 4일 제주월드컵경기장에서 '아우디 풋볼 써밋 2026'이 열린다. 독일 분데스리가 명문 구단 FC 바이에른 뮌헨과 K리그1 제주 SK FC가 친선경기를 치른다.

아우디 써머투어는 아우디가 FC 바이에른 뮌헨과 2014년부터 이어온 글로벌 프리시즌 투어 프로그램이다. 올해로 10회를 맞았다. 아우디는 2002년부터 FC 바이에른 뮌헨의 주요 파트너로 협력해왔다.

전국 아우디 공식 전시장도 써머투어 테마로 운영된다. 아우디코리아는 7월 6일부터 8월 31일까지 전시장에서 고객 참여 이벤트와 시승 프로그램을 진행하고, 방문 고객에게 경품과 브랜드 체험 기회를 제공할 예정이다.

스티브 클로티 아우디코리아 사장은 "세계 최정상급 클럽의 경기를 제주에서 선보이게 돼 뜻깊다"며 "이번 아우디 써머투어 2026을 통해 한국 고객과 팬들에게 특별한 브랜드 경험을 제공하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com