진천군, 온디바이스 AI로 '스마트 돌봄' 선도

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사업비 48억 확보…어린이집 16곳에 지능형 안전·행정 혁신 시스템 구축

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 정부의 인공지능(AI) 실증 사업에 선정되며 '스마트 돌봄 도시' 구현에 속도를 낸다.

단순 기술 도입을 넘어 보육·안전·행정 혁신을 결합한 지역형 AI 모델 구축이라는 점에서 주목된다.

진천군청.[사진=뉴스핌DB] [사진 = 뉴스핌DB]

진천군은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관한 '2026년 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 사업' 공모에 최종 선정돼 총사업비 48억3000만 원을 확보했다고 6일 밝혔다.

온디바이스 AI는 외부 클라우드 서버를 거치지 않고 기기 자체에서 데이터를 분석·처리하는 기술이다. 네트워크 장애 상황에서도 즉각적인 대응이 가능하고 개인정보 보호 측면에서도 강점이 있다.

공공 돌봄 분야에서 실효성이 높은 차세대 기술로 평가된다.

군은 이번 사업을 통해 국공립 및 직장어린이집 16곳에 AI 기반 스마트 돌봄 시스템을 구축한다.

어린이집 내부에는 지능형 CCTV와 이동형 돌봄 로봇이 도입돼 낙상 등 위험 상황을 실시간 감지하고 대응한다.

야외에는 AI 안전 폴대를 설치해 위험 요소를 모니터링하고 안내 방송을 제공한다.

등하원 안전 관리도 강화된다.

통학 차량에 RFID 리더기를 설치하고 영유아 가방에 전자태그를 부착해 승·하차 여부를 자동 확인함으로써 차량 방치 사고를 원천 차단할 계획이다.

행정 효율성 개선도 핵심이다.

AI가 영유아 활동 데이터를 분석해 행동 특성과 사회성을 기록하고 알림장 초안을 자동 작성하는 기능을 도입해 보육교사의 행정 부담을 줄인다.

이는 돌봄의 질을 좌우하는 '교사-아동 상호작용 시간'을 확대하는 효과로 이어질 것으로 기대된다.

이번 사업은 단순한 시설 개선을 넘어 안전, 복지, 행정 혁신을 결합한 '진천형 스마트 행정 모델' 구축이라는 점에서 의미가 있다.

특히 민선 9기 핵심 공약인 '군민이 체감하는 스마트 진천' 실현의 실질적 기반을 마련했다는 평가다.

이은천 군 미래전략실장은 "이번 사업은 진천군이 '격이 다른 지역'으로 도약하는 전환점이 될 것"이라며 "어린이집을 시작으로 군민 생활 전반에 AI 기반 맞춤형 행정서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com