괴산, '쉼'으로 머무르게 하다...1박 2일 힐링상품 '괴산테라피' 운영

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산막이옛길·문광저수지·화양구곡 연계

먹거리·체험 결합 체류형 관광 본격화

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 자연 속에서 머물며 치유를 경험하는 체류형 관광상품을 선보이며 여름 관광객 유치에 나섰다.

단순 방문을 넘어 '머무는 관광'으로의 전환을 꾀하는 전략이 본격화되고 있다.

화양구곡 암서재.[사진=괴산군] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

괴산군은 산막이옛길, 문광저수지, 화양구곡 등 지역 대표 명소를 연계한 1박 2일 관광상품 '괴산테라피'를 운영 중이라고 6일 밝혔다.

이 상품은 지방소멸대응기금을 활용해 기획된 체류형 관광 프로그램으로 '쉼'과 '치유'를 핵심 콘셉트로 한다.

산막이옛길과 화양구곡 등 자연 경관 체험은 물론 트리하우스가든, 괴산아쿠아리움, 각연사 등 여유로운 체류 공간을 함께 구성해 괴산의 다양한 매력을 입체적으로 담았다.

첫 운영에 참여한 관광객들은 주요 관광지를 둘러본 뒤 올갱이국, 자연산버섯전골 등 지역 특산 먹거리를 체험하며 높은 만족도를 보인 것으로 전해졌다.

상품은 코스별로 가이드 동행, 1박 숙박, 지역 식사 2~4회, 유람선 관람, 천연기념물 미선나무를 활용한 립밤 기념품 등이 포함된다.

가격은 1인 기준 최소 11만5000원부터 최대 28만9000원 수준으로 여행사별 구성에 따라 차이가 있다.

괴산 산막이옛길. [사진=괴산군] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

예약은 테마캠프여행사, 동백여행사, 여행공방, 여행스케치, 로망스투어, 삼성여행사, 해성관광 등 충북 전담 7개 여행사를 통해 가능하며 상품은 예산 소진 시까지 판매된다.

안희숙 괴산군 문화관광과장은 "체류형 관광을 통해 방문객의 체류 시간을 늘리고 지역 내 소비 확대로 이어질 것으로 기대한다"며 "청정 자연과 문화자원을 기반으로 한 관광상품을 지속적으로 발굴해 생활인구 확대와 지역경제 활성화를 도모하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com