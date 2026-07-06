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볼빅 올데이 야광볼 '루미나 큰 호응, 더현대 서울서 '브랜드데이' 개최

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  • 볼빅이 6일 더현대 서울에서 팀볼빅 선수단·골프 인플루언서와 함께 '브랜드데이'를 개최했다
  • 행사에서 안소현 프로 등과 팬 소통, 야광볼 체험 등 다양한 이벤트가 진행됐다
  • 볼빅은 올데이 야광볼 '루미나' 시리즈와 'UV 축광 파우치'를 공개하며 야간 라운드 공략에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='야간에도 걱정없는 야광볼로 골프 즐기자.'

국산 골프 브랜드 볼빅이 더현대 서울에서 팀볼빅 선수단 및 골프 인플루언서들과 함께하는 '볼빅 브랜드데이'를 성황리에 개최했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=팀볼빅 안소현프로 팬싸인회 기념 촬영 [사진=볼빅] 2026.07.06 iaspire@newspim.com

이번 행사는 KLPGA 미녀골퍼 안소현 프로를 비롯해 골프 유튜버 갠지골프 박성식 프로, KPGA와 GTOUR를 병행하고 있는 이도류 김민수 프로, 아시아 장타왕 홍현준 프로 등 팀볼빅 선수들과 골프 전문 인플루언서들이 참석해 팬들과 직접 소통하는 시간을 가졌다.

다양한 이벤트와 체험 프로그램도 함께 진행됐다. 브랜드와 소비자가 함께 즐기는 축제의 장으로 꾸며졌고, 현장을 찾은 방문객들은 직접 야광 제품들을 체험하며 루미나 시리즈의 뛰어난 시인성과 나이트 퍼포먼스를 경험했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=더 현대 서울에서 열린 브랜드존 '브랜드데이' [사진=볼빅] 2026.07.06 iaspire@newspim.com

볼빅은 이번 브랜드데이를 통해 여름철 야간 라운드 시즌을 겨냥한 올데이(All Day) 골프볼 '비비드 루미나(VIVID LUMINA)'와 '엑시아 루미나(AXIA LUMINA)'를 선보였다. 또한 야광볼의 축광 성능을 더욱 높여주는 신제품 'UV 축광 파우치'도 처음 공개해 현장을 찾은 방문객들의 높은 관심을 이끌어냈다.

볼빅 관계자는 "이번 브랜드데이를 통해 차세대 올데이 야광볼 '루미나' 시리즈에 보내주신 고객 여러분의 높은 관심과 성원에 감사드린다"며 "앞으로도 볼빅만의 혁신적인 기술력을 바탕으로 골퍼들에게 새로운 즐거움과 차별화된 퍼포먼스를 제공하는 제품을 지속적으로 선보이며 대한민국을 대표하는 골프 브랜드로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

iaspire@newspim.com

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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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