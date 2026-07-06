'취임 100일' 박윤영 KT 대표...'AX 플랫폼 컴퍼니'로 대전환 선언

정보보안·네트워크 12조원…통신 본질 경쟁력 강화

AIDC·해저케이블 6조원 투자…AI 인프라 대폭 확충

1GW 데이터센터·토큰 팩토리로 글로벌 AX 허브 도약

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 인공지능(AI) 인프라와 통신 경쟁력을 강화하는 '인공지능 전환(AX) 플랫폼 컴퍼니'로 대전환을 선언했다. 국가기간통신사업자로서 정보보안과 네트워크 등 통신 본질 경쟁력을 강화하는 것이 출발점이다. 여기에 AI 데이터센터(AIDC), AI 에지, 해저케이블 등 AI 인프라를 확대하고 토큰 기반 AI 플랫폼을 새로운 성장축으로 육성한다. 이를 통해 대한민국 AX를 이끄는 플랫폼 기업으로 도약하겠다는 전략이다.

박윤영 KT 대표는 6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고 'AX 플랫폼 컴퍼니' 비전을 발표했다. 취임 100일 동안 전국 현장을 직접 돌며 점검한 결과를 바탕으로 마련한 첫 중장기 성장 전략으로, '단단한 본질'과 '확실한 성장'을 양대 축으로 제시했다. 박 대표는 정보보안과 네트워크 시설을 시작으로 영업과 고객센터, 개통·AS 현장, 해저케이블과 연구개발(R&D) 조직 등을 잇달아 방문하며 고객 신뢰 회복과 미래 성장 전략을 구체화했다고 설명했다.

박윤영 KT 대표 [사진=KT]

◆정보보안·네트워크에 12조원 투자

KT는 우선 성장의 기반인 통신 경쟁력 강화를 위해 향후 3년간 정보보안·IT와 네트워크 분야에 총 12조원을 투자한다. 정보보안·IT에는 과거 3년보다 두 배 늘어난 4조원을 투입해 제로 트러스트 기반의 보안 체계를 구축하고 클라우드 네이티브 전환을 추진한다. IT와 네트워크에 분산된 보안 운영체계를 통합하고, 정보보호최고책임자(CISO)와 개인정보보호책임자(CPO)를 분리 운영하는 한편 외부 전문가 영입과 정보보안 인력 두 배 확대를 추진한다. 산학연 자문위원회와 화이트해커 협력 체계도 구축해 보안 역량을 높일 계획이다.

네트워크 분야에는 8조원을 투자한다. 네트워크 품질을 선제적으로 진단·개선하고 6세대 이동통신(6G), 위성, 데이터센터 상호연결(DCI) 등 차세대 네트워크 핵심 기술을 확보한다는 구상이다. 특히 국내에서 유일하게 정지궤도(GEO)와 저궤도(LEO) 위성을 모두 직접 운용하는 역량을 바탕으로 위성 통신 경쟁력을 강화하고, 재난과 국가 안보 상황에서도 안정적인 통신 서비스를 제공한다는 계획이다.

◆AI 인프라 6조원…1GW AIDC 구축

AI 인프라 투자도 본격 확대한다. KT는 약 5조원을 들여 총 1GW 규모의 AI 데이터센터를 실수요 기반으로 추가 구축한다. 중앙의 대규모 AI 데이터센터와 산업 현장 인근 AI 에지를 연결해 피지컬 AI와 자율주행 시대에 필요한 초저지연 AI 추론 환경을 전국에 제공할 방침이다. 또 해저케이블에는 1조원을 투자해 전송 용량을 90Tbps 이상 확대하고 글로벌 빅테크의 국내 AI 데이터센터 투자를 유치해 한국을 '아시아 AX 연결 허브'로 육성한다는 청사진도 제시했다.

AI 서비스 사업도 산업별로 확대한다. B2B 부문에서는 금융·공공·제조·의료 분야를 중심으로 산업 특화 AI 서비스를 제공한다. 금융권에는 AI 컨택센터(AICC)와 세일즈 에이전트 등 에이전틱 AI 서비스를 확대하고, 공공 분야에서는 소버린 AI 기반 서비스를 추진한다. 제조와 의료 분야에서는 정부 실증사업 참여를 통해 피지컬 AI 사업을 확대할 계획이다.

B2C 부문에서는 초개인화 서비스를 앞세운다. 고객이 원하는 요금제와 혜택을 직접 설계하고 AI가 이용 패턴을 분석해 최적의 서비스를 추천하는 한편 가입부터 상담, 사후관리까지 전 과정을 디지털화해 고객 경험을 혁신한다는 전략이다.

KT 광화문 East 사옥 전경. [사진=KT]

◆'토큰 팩토리'·스테이블코인 신사업

KT는 미래 먹거리로 '토큰 팩토리(Token Factory)' 사업도 제시했다. AI 서비스 이용 과정에서 생성되는 토큰의 생성·중개·과금 기능을 통합 제공하는 플랫폼을 구축해 AI 시대 새로운 수익 모델로 키우겠다는 구상이다. 전국 1GW 규모 AI 데이터센터와 자체 AI 모델, 토큰 최적화 엔진을 결합해 AI 비용을 효율적으로 관리하는 플랫폼을 제공할 계획이다.

스테이블코인 기반 디지털 금융 사업에도 본격 진출한다. KT는 케이뱅크의 1600만 고객 기반과 BC카드의 결제·정산 인프라, KT의 네트워크와 보안 역량을 결합해 발행부터 보관, 결제와 정산까지 아우르는 디지털 금융 플랫폼을 구축할 방침이다.

◆글로벌 AI 동맹 확대

글로벌 사업도 확대한다. KT는 기존 마이크로소프트와의 협력을 지속하는 동시에 구글과 팔란티어 등 글로벌 AI 기업, 업스테이지·리벨리온·솔트룩스 등 국내 AI 기업과의 협력을 확대해 AI 생태계를 다변화할 계획이다. 향후 아세안을 넘어 글로벌 사우스 시장까지 AX 사업을 단계적으로 확대한다는 로드맵도 공개했다.

박 대표는 "사람 중심에서 AI 중심으로 연결의 대상이 확장되는 시대에도 대한민국 연결을 책임지는 KT의 본질은 변하지 않는다"며 "통신업의 본질을 더욱 견고히 하는 동시에 AI 기반 플랫폼 사업을 성장시켜 대한민국이 AX 강국으로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com