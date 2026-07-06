연세대 자연계 논술 통합과학논술 신설…"고려대는 교과·종합 선택 신중해야"

연세대 응용통계학과 통합계열 변경

고려대 학교추천·학업우수 중복지원 불가

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 연세대와 고려대 수시모집에서 전형 구조의 큰 변화는 없지만 연세대 자연계열 논술 변화와 고려대 학생부위주전형 중복지원 제한을 유의해야 한다는 입시업계 분석이 나왔다.

6일 이투스에듀가 2027학년도 연세대·고려대 수시모집을 분석한 결과, 두 대학은 2027학년도 수시모집에서 전형 방법과 전형별 모집인원 등에 큰 변화가 없는 편이다. 이에 따라 수험생은 2026학년도 입시 결과를 중심으로 지원 가능성을 검토할 수 있을 것으로 보인다.

6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. [사진 = 뉴스핌DB]

김병진 이투스 교육평가연구소장은 "연세대와 고려대 모두 2027학년도 수시모집에서 전형 구조상 큰 변화가 있는 것은 아니기 때문에 전년도 입시 결과를 바탕으로 지원 전략을 세우는 데 무리는 크지 않다"며 "다만 일부 전형의 세부 변화와 대학별고사 일정은 반드시 확인해야 한다"고 설명했다.

연세대의 핵심 변화는 논술전형이다. 2027학년도부터 자연계열 논술전형에 통합과학논술이 신설된다. 기존처럼 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 과목별 과학논술을 치르는 방식이 아니기 때문에 지원 전형에 대한 적응도가 중요해졌다.

김 소장은 "연세대 자연계열 논술은 2024학년도까지 실시했던 과목별 과학논술과 성격이 다를 수 있다"며 "지원 전에 연세대 입학처 홈페이지에 공개된 모의논술문항을 통해 문제 유형과 본인의 적응도를 확인하는 과정이 필요하다"고 말했다.

응용통계학과 지원자도 유의해야 한다. 연세대는 응용통계학과 선발 계열을 인문계열에서 통합계열로 변경했다. 이에 따라 논술전형으로 응용통계학과에 지원하는 수험생은 자연계열 논술고사를 치러야 한다.

다만 추천형전형과 활동우수형전형으로 응용통계학과에 지원할 경우에는 인문계열 또는 자연계열 수능최저학력기준 가운데 하나를 충족하면 된다.

김 소장은 "응용통계학과는 선발 계열 변경에 따라 전형별로 준비 방식이 달라질 수 있다"며 "논술전형 지원자는 자연계열 논술 응시 여부를 반드시 확인해야 하고 학생부위주전형 지원자는 수능최저학력기준 적용 방식을 살펴봐야 한다"고 조언했다.

연세대는 정시모집만 실시하던 생명과학부를 수시모집에서도 선발한다. 반면 치의예과는 논술전형에서 선발하지 않는다. 학생부종합 국제형 국내고 전형은 1단계 선발 배수가 4배수에서 5배수로 확대된다.

대학별고사 일정도 변수다. 연세대 논술고사는 수능 이전인 10월 10일 실시된다. 국제인재전형과 기회균형전형 면접도 수능 이전인 11월 1일 진행된다. 활동우수형과 국제형전형 면접은 수능 이후인 11월 21일부터 순차적으로 치러진다.

김 소장은 "연세대는 논술고사와 일부 면접이 수능 이전에 진행되는 만큼 수험생의 수능 경쟁력과 대학별고사 준비 부담을 함께 고려해야 한다"며 "수능 이후 면접 전형과 수능 이전 대학별고사 전형은 지원 전략의 성격이 달라질 수 있다"고 분석했다.

고려대는 2027학년도에도 학교추천전형과 학업우수전형의 중복지원 불가 방침을 유지한다. 학교추천전형은 학생부교과전형, 학업우수전형은 학생부종합전형으로 전형 유형이 다르지만 두 전형 모두 학생부위주전형이라는 공통점이 있다.

두 전형은 수능최저학력기준의 높낮이와 모집단위별 모집인원 등이 달라 매년 지원자들의 선택 부담이 큰 전형으로 꼽힌다. 2028학년도부터는 두 전형의 중복지원 제한이 사라질 예정이지만 2027학년도까지는 현행 제한이 유지된다.

김 소장은 "고려대 지원자는 학교추천전형과 학업우수전형 가운데 하나를 선택해야 하는 상황이 계속된다"며 "두 전형은 평가 방식과 수능최저학력기준이 다르기 때문에 내신 경쟁력, 서류 경쟁력, 수능최저 충족 가능성을 종합적으로 따져야 한다"고 말했다.

고려대 계열적합전형 면접은 수능 이전인 11월 7일과 8일 실시된다. 논술고사는 수능 이후인 11월 21일과 22일 치러질 예정이다. 다른 대학 논술고사 일정과 겹칠 수 있어 지원 대학 조합을 사전에 점검해야 한다.

김 소장은 "고려대 역시 전형 변화 폭이 크지 않은 만큼 전년도 입시 결과를 참고하는 전략이 유효하다"면서도 "학교추천전형과 학업우수전형의 중복지원 제한, 계열적합전형 면접 일정, 논술고사 일정은 원서 접수 전 반드시 확인해야 할 요소"라고 강조했다.

이어 "2027학년도 연세대와 고려대 수시는 큰 틀보다 세부 조건에서 차이가 발생한다"며 "상위권 수험생일수록 전형명만 보고 판단하기보다 대학별고사 시기, 수능최저학력기준, 모집단위별 변경 사항을 함께 비교해야 한다"고 덧붙였다.

jane94@newspim.com