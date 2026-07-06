충북 남부 3군, 공동 관광브랜드 '옥보영' 출범

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옥천·보은·영동 통합 관광권역 구축…"생활인구 확대 기대"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 남부 3군이 공동 관광브랜드 '옥보영'을 내걸고 권역 관광 활성화에 나섰다.

옥천·보은·영동군 등 남부 3군은 '옥보영 관광동행 선포식'을 열고 통합 관광 협력체계 구축을 공식화했다고 6일 밝혔다.

'옥보영' 출범식. [사진=충북도] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

'옥보영'은 옥천·보은·영동의 앞글자를 딴 통합 브랜드로 '머물수록 담고 싶어지는 여행'을 슬로건으로 내세웠다.

브랜드와 함께 개발된 캐릭터는 향후 관광상품, 축제, 온라인 홍보 등에 활용될 예정이다.

관광 추진은 민간 참여형 조직인 DMO(지역관광추진조직)가 맡는다.

옥보영 DMO는 3군 관광자원을 연계한 체류형 상품 개발, 공동 마케팅, 관광 수용태세 개선 등을 추진한다.

사업은 ▲거버넌스 구축 및 브랜딩 ▲특화 콘텐츠 운영 ▲관광교통 개선 및 소비 촉진 등으로 나뉘어 진행된다.

옥천·보은·영동은 모두 인구감소지역으로 체류형 관광을 통한 생활인구 확대가 핵심 과제로 꼽힌다.

3군은 권역 관광을 통해 방문객 체류 시간을 늘리고 지역경제를 활성화한다는 계획이다.

김경식 충북문화재단 대표이사는 "옥보영은 인구감소지역이 관광을 통해 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 출발점"이라며 "광역 관광상품과 체류형 콘텐츠를 확대해 지역 활력을 높이겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com