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한·태 K-콘텐츠 비즈위크, 방콕서 뜨거운 열기…485억 상담·MOU 12건

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  • 문화체육관광부와 콘진원이 6일 태국서 열린 한·태 K-콘텐츠 비즈위크를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다
  • 행사에서 총 269건 상담과 3100만달러 규모 수출상담, 12건 MOU로 태국·동남아 진출 가능성을 확인했다
  • 포럼·전문가 상담·사후관리까지 연계 운영해 국내 콘텐츠 기업들의 태국 시장 실질 사업 기회와 협력망을 넓혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 6월 30일부터 7월 2일까지 태국 방콕에서 열린 '2026 한·태 K-콘텐츠 비즈위크'를 성공적으로 마무리했다고 6일 밝혔다. 이번 행사에는 국내 콘텐츠 기업 30개 사와 태국 현지 바이어 약 65개 사가 참여해 수출 상담과 투자 발표, 교류 행사 등을 진행했으며, 국내 콘텐츠 기업의 동남아 시장 진출 기반을 확대했다.

태국 방콕에서 열린 '2026 한·태 K-콘텐츠 비즈위크'에 참여한 기업들이 수출 상담을 하고 있는 모습. [사진= 콘진원]

행사 기간 총 269건의 일대일 수출 상담이 진행됐으며, 상담 규모는 3100만 달러(약 485억 원, 환율 약 1553원 기준 환산)에 달했다. 또한 현장에서 업무협약(MOU) 12건이 체결되며 K-콘텐츠의 태국 시장 진출 가능성을 확인하고, 후속 협력과 수출 확대의 발판을 마련했다.

이번 행사는 단순 수출 상담을 넘어 사전 역량 강화 교육부터 태국 시장 진출 전략 포럼, 장르별 전문가 상담, 사후관리까지 전 과정을 연계해 운영했다.

행사 첫날 열린 태국 시장 진출 전략 포럼에서는 한국저작권보호원 태국사무소 관계자가 참여해 현지 유통 구조와 소비 흐름, 저작권 보호 동향, 현지 법·제도 변화, 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 저작권 주요 쟁점 등을 소개했다. 이어 방송, 게임, 라이선스 등 장르별 전문가 상담에서는 참가기업들이 소그룹으로 나뉘어 태국 시장 진출 과정에서 필요한 실질적인 조언을 듣고 현지 사업 추진 과정에서의 다양한 의견을 나누는 시간을 가졌다.

태국 방콕에서 열린 '2026 한·태 K-콘텐츠 비즈위크' 포럼에서 한국저작권보호원 태국사무소 박미혜 소장이 세미나를 진행있는 모습. [사진= 콘진원]

일대일 수출상담회에서는 참가기업들이 기업당 평균 9건 이상의 상담을 진행했다. 콘텐츠 기업뿐 아니라 소비재·플랫폼 기업 등 다양한 분야의 바이어와 만나 사업 협력 가능성을 구체적으로 논의하며 협력 범위를 넓혔다. 특히 상담 과정에서 협력 가능성이 높은 기업 간 즉석 업무협약이 이어지며 총 12건의 업무협약을 체결했다.

콘진원 태국비즈니스센터 김철민 센터장은 "이번 행사는 국내 콘텐츠 기업들이 태국 시장에서 실질적인 사업 기회를 발굴하고 현지 협력망을 넓히는 계기가 됐다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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