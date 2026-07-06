더윈드, 29일 '세컨 윈드'로 컴백…팡스타엔터와 2라운드 돌입

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 더윈드가 오는 29일 컴백한다.

소속사 팡스타엔터테인먼트는 6일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 더윈드의 네 번째 미니 앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)'의 컴백 티저를 깜짝 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 더윈드의 컴백 티저. [사진=팡스타엔터테인먼트] 2026.07.06 alice09@newspim.com

공개된 이미지는 슬레이트 디자인 위에 앨범명 '세컨드 윈드 : S#00'와 발매일 '2026.07.29', 그리고 '어 뉴 챕터 비긴즈.(A New Chapter Begins.)'라는 문구가 함께 업로드 돼 시선을 사로잡는다.

새로운 작품의 첫 장면을 알리는 듯한 연출은 더윈드의 2라운드를 예고하며 기대감을 높였다.

이번 앨범은 더윈드가 지난해 5월 발매한 디지털 싱글 '안녕 내일' 이후 약 1년 2개월 만에 발매하는 신보이자, 팡스타엔터테인먼트와 함께 선보이는 첫 앨범이다.

더윈드는 이번 앨범으로 새로운 협력 체제 아래 본격적인 2라운드에 돌입한다.



이들은 앞서 2023년 데뷔 이후 '유스틴(Youth_Teen)'이라는 차별화된 청량 콘셉트를 구축하며 자신들만의 색깔을 확립했다.

데뷔 이후 꾸준한 성장세를 이어온 더윈드는 지난해 두 번째 싱글 '온리 원 스토리(Only One Story)'로 자체 최고 앨범 판매량을 경신했고, 세 번째 미니 앨범 타이틀곡 '반가워 나의 첫사랑'으로 데뷔 첫 음악방송 1위를 차지하며 성장형 아이돌의 저력을 입증한 바 있다.

더윈드의 네 번째 미니 앨범 '세컨드 윈드 : S#00'는 오는 29일 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

alice09@newspim.com