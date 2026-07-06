전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.06 (월)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

서울시교육청, 배재고 야구부 응원 논란에 "전체 학교운동부 점검 실시 중"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시교육청은 6일 학교운동부 인권·학습권 점검에 나섰다
  • 배재고 야구부 부적절 응원 구호 논란 후 전 학교운동부 인권교육과 자료를 강화했다
  • 정근식 교육감 등 배재고 방문단 86명은 6일 광주제일고 사과 및 5·18민주묘지 참배를 진행했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8월 21일까지 인권교육·학습권 보장·운영 투명성 점검
학생선수 대상 혐오·차별 표현 금지 교육자료 개발
배재고 전교생 역사·인권·차별 방지 교육도 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 배재고 야구부의 부적절한 응원 구호 논란을 계기로 전체 학교운동부를 대상으로 인권교육과 학습권 보장, 운영 투명성 등을 점검한다고 6일 밝혔다.

이번 조치는 지난달 29일 청룡기 고교야구대회 1차전에서 배재고 일부 학생선수가 광주제일고를 상대로 부적절한 구호를 사용한 데 따른 후속 대책이다. 당시 배재고 덕아웃에서는 '스타벅스 가야지' '탱크데이' 등의 구호가 나온 것으로 파악됐다. 광주제일고가 항의하면서 논란은 전국적으로 확산됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 고교야구 전국대회에서 '5·18 조롱' 논란을 빚은 배재고 야구부가 광주제일고등학교(광주일고)를 찾아 공식으로 사과하고 국립5·18민주묘지를 참배할 예정인 6일 오전 서울 강동구 배재고등학교에 학생들이 등교하고 있다. 2026.07.06 khwphoto@newspim.com

서울시교육청은 우선 지난달 30일부터 다음 달 21일까지 전체 학교운동부 방문 점검을 실시하고 있다. 점검은 학생선수 인권교육이 제대로 이뤄지고 있는지, 학습권이 보장되고 있는지, 학교운동부가 투명하게 운영되고 있는지 등을 중심으로 진행된다.

학생선수 대상 교육자료도 새로 마련한다. 서울시교육청은 학교체육진흥회와 협력해 혐오·차별적 표현을 금지하고 건전한 응원 문화를 조성하기 위한 교육자료를 개발·보급하는 방안을 협의하고 있다.

배재고에 대한 별도 교육 지원도 추진된다. 서울시교육청은 민주시민교육과와 협의해 오는 8일 이후 배재고 전체 학생을 대상으로 역사교육과 인권교육, 차별·혐오 표현 방지 교육을 실시하도록 지원할 예정이다.

논란 당사자인 배재고 야구부의 광주 방문 사과도 이날 진행된다. 정근식 서울시교육감을 포함한 배재고 방문단은 광주제일고를 찾아 사과와 화해의 시간을 갖고 이후 국립5·18민주묘지를 참배한다.

방문단은 배재고 교직원과 지도자, 학생선수, 학부모, 교육청 관계자 등 약 86명으로 구성됐다. 이들은 광주로 이동하는 차량 안에서 성찰과 역사교육을 진행한 뒤 오후 3시부터 30분간 광주제일고에서 사과문 낭독 등 양교 학생 간 화해의 시간을 갖는다. 오후 4시부터는 국립5·18민주묘지를 찾아 참배하고 양 교육감이 학생들에게 메시지를 전할 예정이다.

앞서 대한야구소프트볼협회는 지난 1일 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 출전정지 6개월 징계를 통보했다. 재심 신청은 통보 후 1주일 이내 가능하며 대한체육회 스포츠공정위원회에서 심의한다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김민석, 오늘 당대표 출마 공식화 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김민석 전 국무총리가 오는 6일 더불어민주당 당대표 선거 출마를 공식 선언한다. 총리직에서 물러난 뒤 당으로 돌아온 지 엿새 만이다. 김 전 총리 측은 5일 공지를 통해 김 전 총리가 6일 오전 10시 광주에서 당대표 출마 선언에 나선다고 밝혔다. 김 전 총리는 이날 오전 9시 광주 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤 오전 10시 광주에서 첫 출마 선언을 진행한다. 이어 오후 2시10분에는 국회에서 별도 출마 선언 일정을 소화할 예정이다. 김민석 전 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB] oneway@newspim.com 2026-07-05 14:57
사진
국내 첫 농림위성 7일 발사 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 최초의 농림 전용 위성이 오는 7일 우주로 향한다. 3일마다 한반도 전역을 촬영하는 농림위성을 활용해 농지 관리와 농산물 수급 예측, 재해 대응까지 데이터 기반의 '과학농정'이 본격화될 전망이다. 농림축산식품부는 오는 7일 오후 4시 10분(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 차세대중형위성 4호인 '농림위성'을 발사한다고 5일 밝혔다. 농림위성은 우주항공청과 농촌진흥청, 산림청이 공동 개발한 국내 최초의 농림 특화 위성이다. 스페이스X의 '팰컨9' 발사체를 통해 발사되며, 해상도 5m급 영상으로 3일 주기마다 한반도 전역을 관측할 수 있다. 농식품부는 위성으로 확보한 영상과 기상·토양·환경 데이터를 결합해 농정 전반을 데이터 기반으로 전환할 계획이다. [AI 이미지=이정아 기자] 가장 먼저 활용되는 분야는 농지 관리다. 위성 영상을 활용해 전국 농경지를 상시 분석하면서 공익직불금 이행 여부와 농지 이용 실태를 비대면으로 점검한다. AI가 미경작지와 시설물, 임야 등을 선별하면 현장 조사 대상만 집중 확인할 수 있어 행정 효율성과 정확성이 높아질 것으로 기대된다. 농산물 수급 관리에도 활용된다. 채소 재배면적과 벼·콩 등 주요 식량작물의 생육 상태를 실시간에 가깝게 분석해 생산량을 예측하고, 가격 급등락에 선제적으로 대응한다. 병해충 발생이나 이상 생육도 조기에 파악해 방제 시기를 앞당길 수 있다. 재해 대응 역량도 강화된다. 침수 농경지와 저수지, 농업기반시설을 반복 관측해 집중호우 피해를 신속히 파악하고 복구를 지원한다. 산불과 산사태 등 산림 재난 피해 규모도 광역 단위에서 빠르게 분석할 수 있게 된다. 농촌 공간 관리에도 위성 정보가 활용된다. 시·군 단위 시설물과 경관 변화, 불법 성토와 건축물 등을 주기적으로 확인해 농촌공간계획 수립과 관리의 정확도를 높일 계획이다. 농림위성의 주요 활동. [자료=농림축산식품부] 2026.07.03 plum@newspim.com 민간 활용도 확대한다. 농식품부는 위성 데이터를 단계적으로 개방해 민간기업이 농업 AI와 스마트농업 서비스를 개발할 수 있도록 지원할 방침이다. 개화·단풍 시기 예측도 현재 광역 단위에서 시·군·읍·면 단위까지 세분화해 제공할 계획이다. 그동안 국내 농업 분야는 해외 위성 영상에 의존해 자료 확보 시기와 활용 범위에 제약이 있었다. 독자 위성이 운영되면 안정적으로 영상을 확보할 수 있을 뿐 아니라 국내 농업 환경에 최적화된 데이터를 축적할 수 있어 정밀농업 기술 개발도 한층 속도를 낼 것으로 기대된다. 농식품부는 위성 정보를 농업e지와 농업관측, 농작물재해보험, 산림정보시스템 등과 연계하고, 국토교통부의 국토위성과도 협력해 위성 데이터 활용도를 높여나갈 계획이다. 김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 "이번 농림위성 발사는 외국 위성 영상 의존에서 벗어나 독자적인 농정 정보 수집체계를 구축하는 전환점"이라며 "농지조사와 직불제, 농산물 수급, 재해 대응 등 핵심 농정 분야에서 데이터 기반 의사결정 체계를 확립하겠다"고 말했다. plum@newspim.com 2026-07-05 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동