충주 목행동 옛 코스모 부지, 1500가구 아파트 대단지 개발 '본궤도'

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지구단위계획 고시…4차례 반려 끝 '공공기여' 조건부 승인

용도지역 상향·기반시설 기부채납…2030년 이후 공급 전망

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 충주시 목행동 옛 코스모신소재 사택 부지가 1500여 가구 규모 대단지 아파트로 탈바꿈한다.

수차례 반려됐던 민간 개발사업이 공공기여 조건을 반영해 최종 문턱을 넘으면서 도심 내 유휴부지 활용과 주택공급 확대라는 두 과제를 동시에 풀 수 있을지 주목된다.

충주 목행동 사업용지 위치도.[사진=충주시] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

6일 충주시에 따르면 시는 목행동 산4-1번지 일원 약 17만㎡ 부지에 공동주택 건설을 위한 '지구단위계획 결정'을 고시했다.

해당 부지는 과거 코스모신소재 직원 사택으로 활용되다 2016년 민간사업자인 삼태사에 매각된 이후 장기간 방치돼 온 도심 내 유휴지다.

이번 계획에 따라 이 일대에는 총 1554가구 규모의 공동주택이 들어설 예정이다.

특히 효율적인 토지 이용을 위해 기존 제1종 일반주거지역에서 제2종 일반주거지역으로 약 9만8000㎡ 규모의 용도지역 상향이 이뤄진다.

용도지역 변경에 따른 개발이익 일부는 공공기여 방식으로 환수된다.

사업자는 공공청사 부지와 근린공원, 완충녹지, 도로, 주차장 등 도시기반시설을 조성해 충주시에 기부채납할 계획이다.

해당 사업은 그간 추진 과정이 순탄치 않았다.

충주시는 2017년 이후 총 4차례 민간의 공동주택 개발 제안을 접수했지만 아파트 과잉공급 우려와 외곽 난개발 방지 등을 이유로 모두 반려한 바 있다.

그러나 최근 충주 시내 공동주택 공급이 정체되면서 신규 주택 공급 필요성이 제기됐고 시는 2023년 '토지이용관리정책 구축 용역'을 통해 주택 수요와 인프라 수용력 등을 종합 분석했다.

이를 바탕으로 도시성장관리선을 설정하고 제한적 개발을 허용하는 방향으로 정책을 전환했다.

시 관계자는 "이번 사업은 시의 토지이용관리 정책에 따라 투명하게 검토된 결과"라며 "향후 주택건설사업계획 승인 등 인허가 절차를 거쳐 2030년 이후 실제 공급이 이뤄질 것으로 예상된다"고 말했다.

baek3413@newspim.com