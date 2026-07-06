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李대통령, 오늘 메가 프로젝트 민관합동회의…삼성전자·SK하이닉스 참석

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  • 이재명 대통령이 6일 청와대에서 서남권 반도체 클러스터 추진 상황을 점검했다.
  • 회의에서 정부·지자체·삼성전자·SK하이닉스가 투자 이행 지원과 인프라·인력·입지·용인산단 조성 방안을 논의했다.
  • 당·정·청은 반도체 추가세수로 미래대응기금을 신설해 3대 메가 프로젝트와 양극화 완화, 청년 지원에 투자하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미래대응기금신설 추진
반도체 클러스터 추진 상황 직접 점검

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 6일 청와대에서 서남권 반도체 클러스터 추진 상황을 직접 점검한다.

강유정 청와대 수석대변인은 지난 3일 "대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트의 차질 없는 추진을 위한 반도체 클러스터 민관합동점검회의가 6일 청와대에서 개최된다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 이재용 삼성전자·최태원 SK그룹 회장과 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

이번 회의는 지난달 29일 3대 메가 프로젝트 국민보고회 이후 1주일 만에 열리는 첫 점검 자리다.

이 대통령은 국민보고회의 후속 조치로 서남권과 충청권, 영남권을 직접 찾아 릴레이 보고회를 직접 주재하기도 했다.

회의에는 청와대 측 강훈식 대통령비서실장과 김용범 정책실장, 정부 측 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 김정관 산업통상부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관 등이 참석한다.

지방자치단체에서는 민형배 전남광주통합특별시장이 참석할 예정이다. 민간에서는 김용관 삼성전자 사장과 곽노정 SK하이닉스 대표가 회의에 참석해 반도체 투자 이행 지원 방안을 논의한다.

회의는 이 대통령의 모두 발언 후, 김정관 장관이 '반도체 클러스터 추진방안'을 발제하고, 이어 김윤덕 장관이 '서남권 반도체 클러스터 입지 여건 및 용인산단 신속조성 지원방안'을 발제한다. 삼성전자와 SK하이닉스는 투자 계획을 공유하고 인프라 조성, 인력양성, 인허가, 정주 여건 개선 등 정부 지원이 필요한 사항을 제안할 예정이다. 이후 후속 조치와 관련한 전체 토론이 진행된다.

청와대와 정부, 더불어민주당은 앞서 지난 5일 고위급 당정협의회의를 열고 반도체 추가세수를 활용한 미래대응기금을 신설하기로 했다.

당·정·청은 여당 내 기구를 만들어 세부 내용을 논의하고, 기금을 3대 메가 프로젝트 지원과 양극화 대응 등에 사용하기로 했다.

강 실장은 "이재명 정부는 추가 세수를 미래 세대를 위한 투자 재원으로 활용하기 위해 미래 대응 기금 신설을 추진하고자 한다"며 "추가 세수로 기금을 조성해 3대 메가 프로젝트 지원을 포함한 미래 성장 동력 창출, K자형 양극화 대응, 2030 청년을 위한 주거·창업·일자리 지원 등 대한민국의 미래에 과감한 투자를 하고자 한다"고 말했다.

the13ook@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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