데이식스 영케이, 2년 10개월 만에 솔로 활동…27일 '영기스트' 발매

AI 핵심 요약beta
- 데이식스 영케이가 6일 새 솔로 앨범 발표를 예고했다.
- 영케이는 27일 오후 6시 정규 2집 영기스트를 발매한다.
- 약 2년10개월 만에 선보이는 새 앨범으로 솔로 역량을 집약했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 데이식스(DAY6) 영케이가 2년 10개월 만에 솔로로 컴백한다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 6일 데이식스 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 영케이의 새 솔로 앨범 발표 소식을 알리는 이미지를 게재했다.
이에 따르면 영케이는 오는 27일 오후 6시 정규 2집 '영기스트(YOUNGEST)'를 발표한다.
신보 '영기스트'는 2023년 9월 첫 정규 앨범 '레터스 위드 노트(Letters with notes)' 이후 약 2년 10개월 만이자 솔로 뮤지션으로서 역량을 집약한 두 번째 정규 앨범으로 특별한 의미를 지닌다.
2015년 9월 데이식스로 데뷔해 보컬과 악기 연주를 포함해 꾸준히 작사, 작곡에 참여하며 '콩그레츄레이션(Congratulations)', '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게' 등 숱한 명곡을 탄생시킨 그가 새 솔로 앨범으로 자신만의 음악 세계를 구현한다.
데이식스 영케이의 솔로 정규 2집 '영기스트'는 오는 27일 오후 6시에 정식 발매된다.
alice09@newspim.com