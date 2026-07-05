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[프로축구] '정승원 시즌 첫골' 서울, 인천에 1-0...2위와 8점차 선두

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  • 정승원이 5일 인천전에서 결승골을 넣고 서울 승리를 이끌었다.
  • 서울은 1-0 승리로 3연승과 선두 굳히기에 성공했다.
  • 인천은 서울전 4연패에 빠지며 6위에 머물렀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김천, 제주와 1-1 무승부...광주도 울산과 1-1로 비겨

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC서울이 우여곡절 끝에 안방에서 열린 '경인더비'를 승리로 장식하며 선두 자리를 더욱 굳건히 지켰다.

서울은 5일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 16라운드 홈 경기에서 정승원의 시즌 마수걸이 결승골을 앞세워 인천 유나이티드를 1-0으로 꺾었다. 약 6주간의 2026 북중미 월드컵 휴식기 이후 재개된 첫 경기에서 귀중한 승점 3점을 챙긴 1위 서울(승점 35)은 2위 울산 HD(승점 27)와의 격차를 승점 8점으로 벌렸다. 휴식기 전 2연승에 이어 3연승 질주다. 반면 인천은 서울전 연패 기록이 '4'로 늘어나며 승점 21로 6위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울의 정승원이 5일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 인천과의 16라운드 홈경기에서 이날 결승골이자 시즌 마수걸이 골을 넣고 김기동 감독과 기쁨을 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.05 psoq1337@newspim.com

서울은 인천의 수비망에 막혀 전반전 동안 단 1개의 슈팅도 기록하지 못하며 고전했다. 인천은 전반 36분 결정적인 역습 기회를 잡았다. 제르소가 왼쪽 측면을 빠르게 돌파한 뒤 페널티 박스 안의 서재민에게 패스를 찔러줬다. 서재민이 일대일 찬스에서 오른발 슈팅을 날렸으나 서울 구성윤 골키퍼의 육탄 선방에 막혔다. 양 팀이 소득 없이 전반을 0-0으로 마친 가운데 후반 시작과 동시에 서울은 후이즈 대신 송민규를, 인천은 이명주 대신 이케르를 투입하며 변화를 줬다.

후반 초반 인천이 먼저 서울의 골망을 흔들었다. 후반 3분 제르소의 크로스를 이동률이 헤더 슈팅으로 연결해 득점에 성공했으나 비디오판독(VAR) 결과 오프사이드가 선언되며 취소됐다. 이후 서울은 문선민을, 인천은 부상에서 복귀한 무고사 등을 차례로 교체 투입했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울의 야잔(왼쪽)과 인천의 페리어가 5일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 16라운드에서 공중볼을 다투고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.05 psoq1337@newspim.com

팽팽하던 영의 균형은 후반 막판 정승원의 왼발에서 깨졌다. 후반 35분 문선민과 손정범을 거친 패스를 받은 정승원이 페널티 지역 오른쪽에서 안으로 파고들며 낮고 빠른 왼발 슈팅을 때렸다. 공은 그대로 인천 골문 왼쪽 구석 하단에 꽂혔다. 올 시즌 리그 첫 골을 터뜨린 정승원은 유니폼 상의를 탈의한 채 카메라를 향해 자신의 이름이 적힌 뒷면을 들어 올리는 격정적인 골 셀레브레이션으로 기쁨을 만끽했다.

같은 시각에 열린 김천상무와 제주SK의 경기는 1-1로 비겼다. 김천은 2승 9무 5패(승점 15)를 기록, 11위를 유지했다. 제주 역시 5승 4무 7패(승점 19)로 8위에 자리했다. 광주FC와 울산HD도 1-1로 비기며 승부를 가리지 못했다. 광주는 1승 5무 10패(승점 8), 최하위에 머물렀고 울산 역시 8승 3무 5패(승점 27)로 선두 서울을 추격하는 데 실패했다.

psoq1337@newspim.com

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