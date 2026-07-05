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[2026WC] 음바페에 노골적 발길질도 눈감은 그 주심...왜?

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AI 핵심 요약

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  • 프랑스가 5일 북중미 월드컵 16강전에서 파라과이를 1-0으로 꺾고 8강에 진출했다.
  • 경기는 파라과이의 거친 반칙과 탄타셰프 주심의 오심 논란 속에 진행돼 더티 플레이 비판이 거셌다.
  • 음바페 등 선수들과 레전드, 전 세계 팬들이 파라과이와 주심의 비신사적 행위를 맹비난했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우즈베크 주심, 거친 플레이 일관한 파라과이 선수에 옐로카드도 안 꺼내
BBC "파라과이, 느슨한 판정 이용 난투극 유인...심판은 '더티 축구' 묵인"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최악의 판정과 수치스러운 비신사적 행위가 얼룩진 진흙탕 경기였다. 하지만 프랑스는 끝내 정정당당하게 실력으로 뚫어냈다.

프랑스는 5일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 파라과이를 1-0으로 제압하고 8강 진출에 성공했다. 후반 25분 킬리안 음바페가 침착하게 성공시킨 페널티킥 결승 골이 승부를 갈랐다. 하지만 이날 경기는 거친 반칙과 오심으로 가득했다.

특히 우즈베키스탄 출신의 일기즈 탄타셰프 주심의 자질 논란으로 구설에 올랐다. 파라과이는 대놓고 거친 수비와 도발로 프랑스의 스타들을 사정없이 몰아붙였다. 전반 39분 마티아스 갈라르사가 음바페를 팔꿈치로 위협했고 후반 32분엔 후안 카세레스의 거친 발길질이 음바페를 향했다.

[필라델피아 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=킬리안 음바페가 5일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 프랑스 대 파라과이전에서 주심에게 항의하고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com

안드레스 쿠바스의 악독한 태클이 아드리앙 라비오에게 작렬하기도 했다. 리플레이 화면을 통해 프랑스 선수들이 얼굴을 가격당하는 장면이 명백히 잡혔지만, VAR 판독은 물론 단 한 장의 옐로카드조차 나오지 않았다. 탄타셰프 주심은 파라과이의 발길질을 묵인했다.

음바페가 페널티킥을 차기 전 파라과이 선수들이 단체로 페널티킥 스팟을 발로 파헤쳐 훼손하는 몰상식한 행동을 일삼았다. 그럼에도 주심은 어떠한 제지도 하지 못했다. 참다못한 음바페는 중계 카메라를 향해 거친 욕설을 쏟아내며 분노를 표출했다.

음바페는 경기 후 인터뷰에서 "그들은 우리가 턱시도를 입고 나타날 줄 알았겠지만 우리도 필요하다면 그렇게 거칠게 싸울 수 있었다"라며 일침을 가했다. 영국의 BBC는 파라과이가 더러운 술수로 프랑스를 유인하려 했으나 프랑스가 정정당당하게 이를 극복해 냈다고 평했다. BBC는 파라과이는 심판의 느슨한 판정 성향을 역이용해 프랑스를 반칙과 난투극으로 유인하려 했고 탄타셰프 주심이 이에 휘말려 심판 역할을 하지 못하면서 결과적으로 파라과이의 '더티 축구'를 묵인하는 형태가 되었다고 분석했다.

[필라델피아 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=프랑스의 마이크 메냥과 다요 우파메카노가 5일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 프랑스 대 파라과이전에서 주심에게 강하게 항의하고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com

축구계 레전드들의 비난도 쏟아졌다. 조 하트는 "파라과이는 수치스러운 수준이었고 심판 역시 완전히 수치스러웠다"라며 저런 식으로 이기는 것은 결코 원치 않는다고 맹비난했다. 즐라탄 이브라히모비치 역시 "내가 뛰었다면 퇴장을 4번은 당했을 것"이라며 혀를 내둘렀고 티에리 앙리는 "결국 축구가 승리했다"라며 말을 아꼈다. 전 세계 축구 팬들은 온라인을 통해 "역사상 최악의 심판 기량", "월드컵에 있을 자격이 없다"라며 탄타셰프 주심을 향해 거센 분노를 표출하고 있다.

psoq1337@newspim.com

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