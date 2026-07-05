수원시, 반려견 순찰대 251개 팀 위촉

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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 지난 4일 수원시가족여성회관에서 '2026년 수원시 반려견 순찰대' 발대식을 열었다고 5일 밝혔다.

발대식 기념촬영 모습. [사진=수원시]

발대식에서는 올해 반려견 선발 심사에서 우수한 성적을 거둔 참가자들에게 위촉장을 수여하고 반려견 순찰대의 역할과 안전 수칙을 공유했다.

또 올해 활동할 반려견 순찰대 251개 팀이 위촉됐다.

반려견 순찰대는 반려인과 반려견이 함께 산책하며 실종자·주취자 등 위험에 처한 시민과 펜스 파손, 배수로 막힘 등 생활 속 위험 요소를 발견하면 신고하는 시민 참여형 안전 활동이다.

합동 순찰과 안전 캠페인에도 참여한다.

2024년 장안구에서 시범 운영을 시작한 반려견 순찰대는 지난해 수원시 전역으로 확대됐으며 올해로 3회째 운영된다.

지난해에는 221개 팀이 총 1만 7206회 순찰을 해 658건의 위험 요소를 신고하며 지역 안전망 구축에 힘을 보탰다.

선은임 수원시 안전교통국장은 "반려견 순찰대는 생활 속 위험 요소를 살피는 안전지킴이를 넘어 건강한 반려 문화를 확산하는 역할도 할 것"이라며 "순찰 중 위험 요소나 도움이 필요한 시민을 발견하면 적극적으로 신고해 주시길 바란다"고 말했다. 이어 "무엇보다 대원과 반려견의 안전을 최우선으로 활동해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

ssamdory75@newspim.com