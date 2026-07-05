전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.05 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLB] 이정후, 2루타 쳐 3경기 연속 안타...타율 0.317 타격 5위

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이정후가 5일 콜로라도전에서 2루타를 쳐 3경기 연속 안타를 이어갔다.
  • 샌프란시스코는 전날 대패를 설욕하며 콜로라도를 6-4로 꺾어 서부지구 4위를 유지했다.
  • 이정후는 5타수 1안타 1타점 1득점을 기록해 시즌 타율 0.317, 메이저리그 전체 5위를 지켰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 시즌 20호 2루타를 쳐내 3경기 연속 안타 행진을 이어갔다.

샌프란시스코는 5일(한국시간) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 2026 메이저리그 콜로라도 로키스와의 원정경기에서 6-4로 승리했다. 전날 2-15 대패의 수모를 하루 만에 설욕했다. 시즌 37승 51패를 기록한 샌프란시스코는 내셔널리그 서부지구 4위를 유지했다. 반면 최하위 콜로라도는 36승 54패에 그쳤다.

이날 중견수, 5번 타자로 선발 출전한 이정후는 5타수 1안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.319에서 0.317로 소폭 하락했으나, 여전히 메이저리그 전체 5위라는 최상위권 성적을 지켰다.

[덴버 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 5일(한국시간) MLB 콜로라도 로키스와의 원정경기 6회초 2루타를 때리고 있다. 2026.7.5 psoq1337@newspim.com

이정후는 1회초 1사 만루 찬스에서 콜로라도 좌완 선발 션 설리반의 초구 87.6마일(약 141km) 바깥쪽 낮은 포심 패스트볼을 잡아당겼다. 타구는 2루수 정면으로 향했다. 1루 주자 데버스는 2루에서 아웃됐지만 이정후는 1루를 향해 전력 질주했다. 간발의 차로 세이프 판정을 받아냈다. 야수선택으로 기록된 이 질주로 3루 주자 아라에즈가 홈을 밟아 이정후는 귀중한 선제 타점을 올렸다. 이어 후속 타자 아다메스의 좌월 2타점 2루타 때 홈을 밟아 득점까지 추가했다.

3회초 선두타자로 나서 1루수 땅볼, 4회초 2사 1루에서 다시 1루수 땅볼로 물러난 이정후는 네 번째 타석에서 장타를 뽑아냈다. 팀이 6-3으로 앞선 6회초 2사 1루 상황. 이정후는 설리반의 2구째 한가운데 85.3마일(약 137km) 포심 패스트볼을 결대로 밀어 쳤고 타구는 좌측 깊숙한 곳으로 굴러가는 2루타로 연결됐다. 지난달 21일 마이애미 말린스전 이후 14일 만에 터진 2루타다. 1루 주자 데버스를 3루까지 보냈으나 후속타 불발로 득점엔 실패했다. 8회초 마지막 타석에서는 센자텔라의 초구 커터를 공략했으나 투수 직선타로 물러났다.

샌프란시스코 선발 투수 로비 레이는 6이닝 3실점으로 퀄리티스타트를 기록했다. 콜로라도 선발 설리반은 5.2이닝 동안 12피안타 6자책점으로 무너지며 패전의 멍에를 썼다.

샌디에이고 파드리스의 송성문은 이날 다저스와 원정경기에서 8회 대타로 출전했지만 투수 뜬공으로 물러났다. 시즌 타율은 0.234로 내려갔고, 샌디에이고는 다저스에 0-3으로 패했다. 다저스 선발 야마모토 요시노부는 7이닝 3피안타 10탈삼진 2볼넷 무실점의 역투로 시즌 9승(5패)을 수확했다.

 

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동