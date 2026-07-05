충북교육청 '2027 대입 박람회' 개최…9~10일 청주대 석우체육관

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100개 대학 참여…맞춤형 상담·무료 컨설팅 제공

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 오는 9~10일 이틀간 청주대학교 석우문화체육관에서 '온지성실 충북교육 2027 대입 박람회'를 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 박람회는 2027학년도 대학입시를 준비하는 학생과 학부모에게 정확하고 다양한 진학 정보를 제공하고 공교육 중심의 맞춤형 대입 지원을 강화하기 위해 마련됐다.

2027 대입박람회 포스터. [사진=충북도] 2026.07.05 baek3413@newspim.com

행사에는 학생·학부모·교원·도민 등 약 1만3000여 명이 방문할 것으로 예상된다.

박람회에는 충북 학생들의 지원 선호도가 높은 전국 4년제 대학을 중심으로 100여 개 대학이 참가해 대학별 입학상담과 진학 컨설팅을 진행한다.

도내 전문대학과 한국전문대학교육협의회, 한국장학재단 등도 참여해 장학제도와 대학생활 등 다양한 정보를 제공할 예정이다.

대학별 상담 부스는 행사 기간 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

대표 프로그램인 1대1 맞춤형 대입 상담에는 충북교육청 대입지원단 상담교사 30명이 참여해 학생과 학부모를 대상으로 개인별 상담을 실시한다.

정문희 도 교육청 중등교육과장은 "이번 박람회는 전국 주요 대학과 진학 지원 기관이 참여하는 공교육 중심 행사"라며 "학생과 학부모가 변화하는 입시제도에 효과적으로 대비하고 맞춤형 진학 전략을 세우는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

baek3413@newspim.com