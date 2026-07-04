전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.04 (토)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

전재수 부산시장, 영남권 첨단산업 비전 공유·투자협약 체결

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부와 지자체, 대기업이 3일 영남권 첨단산업 발전비전 보고회를 열고 투자협약을 체결했다.
  • 삼성은 영남을 제조혁신 거점으로 삼고 2040년까지 부산에 AI 서버용 기판·MLCC 분야에 15조원을 투자하겠다고 밝혔다.
  • 정부와 기업은 영남권을 AI·제조혁신·우주항공 등 미래산업 핵심 거점으로 육성하기 위한 중장기 전략을 공유했다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전기, 부산사업장 2040년까지 15조 투자

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정부와 지자체, 대기업이 한자리에 모여 영남권 첨단산업 육성 방향을 제시하고 대규모 투자계획을 공식화했다.

4일 부산시에 따르면 전날 오후 진주 경상국립대학교 칠암캠퍼스 실내체육관에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에 참석해 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트와 연계한 영남권 첨단산업 미래 비전을 공유하고 투자협약을 체결했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 주요 기업, 중앙·지방정부 관계자들과 파이팅을 외치며 기념사진을 찍고 있다. [사진=청와대]

이번 보고회는 정부가 추진 중인 3대 메가프로젝트 국민보고회의 후속 조치로, 광주·충청권에 이어 영남권 첨단산업 도약 전략을 지역과 공유하는 자리로 마련됐다.

행사에는 전재수 부산시장을 포함해 영남권 5개 광역자치단체장과 경제부총리, 관련 부처 장관, 우주항공청장 등 중앙정부 관계자, 한화·현대자동차·삼성·SK·두산·LG 등 주요 대기업 대표와 유관기관 관계자 등 200여 명이 참석했다.

보고회에서는 대기업들의 영남권 내 첨단산업 투자계획 발표와 함께 정부 차원의 영남권 첨단산업 발전비전 및 우주항공산업 육성전략이 제시됐다. 참석자들은 영남권을 인공지능(AI), 제조 혁신, 우주항공 등 미래 산업의 핵심 거점으로 육성하기 위한 중장기 청사진을 공유했다.

행사의 핵심 일정인 투자협약식에서 노태문 삼성전자 대표이사 사장은 영남을 삼성의 제조혁신 거점이자 첨단산업의 중심으로 규정하고 2040년까지 부산 사업장을 중심으로 AI 서버용 패키지 기판과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 분야에 약 15조 원을 투자하겠다고 밝혔다. 삼성전기는 이번 투자로 부산 생산기지를 최첨단 고부가가치 제조거점으로 전환한다는 계획을 제시했다.

전재수 부산시장은 "미래 첨단산업 생태계 확장을 위해 과감한 결단을 내린 대기업들의 투자 행보에 감사한다"고 밝히고, "부산의 대표적 대기업 생산기지인 삼성전기의 15조 원 규모 투자 계획을 환영한다"고 말했다. 이어 "이번 투자가 해양수도 부산의 인프라와 연계돼 최대의 시너지를 낼 수 있도록 시 차원의 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동