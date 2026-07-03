AI 핵심 요약beta
- 조윤희 준법감시인 부행장 승진했다
- 이준구 자금세탁방지본부 상무 승진했다
- 우리금융 소속장 인사·전보 단행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 부행장 승진
▲ 준법감시인 조윤희
◇ 상무 승진
▲ 자금세탁방지본부 이준구
[소속장 승진]
◇ 금융센터 지점장 대우
▲ 동소문로 김홍균 ▲ 둔촌역 배지은 ▲ 명동 구민수 ▲ 성수동 변교선 ▲ 테헤란로 김승회 ▲ 성남 박상록 ▲ 안양 성의진 ▲ 평택 장하선 ▲ 제주 신경란
◇지점장 대우
▲ 압구정역 윤경숙 ▲ 중산 유경주
◇ BIZ어드바이저 지점장 대우
▲ 강북 박준식
◇ 영업본부 부장대우
▲ 종로기업 최원선 ▲ 부산동부울산 양유진
◇ 본부부서 부장
▲ 개인상품마케팅부 남문희 ▲ 여신지원그룹 양우진 ▲ 종합기획부 전홍철 ▲ 인사부 최준영 ▲ 인수금융부 김광일 ▲ IT인프라부 이보현 ▲ WM영업전략부 윤광민
[소속장 전보]
◇ 금융센터장
▲ 김포구래 최열광 ▲ 분당미금역 전미라
◇ 금융센터 지점장
▲ 신림역 두충헌 ▲ 아현동 이보광 ▲ 구리역 김태원 ▲ 동탄역 박영한 ▲ 부천 박정규 ▲ 오산 허양무 ▲ 의정부 오민석 ▲ 일산 윤경하 ▲ 판교테크노밸리 조경래 ▲ 마린시티 성현아 ▲ 울산중앙 김유경
◇ 지점장
▲ 교대역 김성현 ▲ 영동 정장훈 ▲ 중계2동 박현숙 ▲ 중곡동 이현용 ▲ 주안 한대석 ▲ 민락동 곽순례 ▲ 중산 강지영 ▲ 하남대로 전선우 ▲ 센텀시티 김진선 ▲ 대구죽전 김정은 ▲ 익산 고세인
◇ 기업영업본부 기업지점장
▲ 남부 김상훈
◇ PB지점장
▲ TWO CHAIRS W 송도 윤은영
◇ BIZ프라임센터 RM지점장
▲ 강남 정철경 ▲ 강남 정재훈 ▲ 강남 정구열 ▲ 광화문 박진수 ▲ NPS전북 정재현 ▲ NPS전북 백현욱
◇ 영업본부 부장대우
▲ 강남1 허진
◇ 본부부서 부장
▲ 리테일영업총괄부 김광연 ▲ WM상품부 조명래 ▲ 글로벌영업추진부 김대성 ▲ ESG포용금융부 심성진 ▲ 기관그룹 박종국 ▲ 기관그룹 민경미 ▲ 기관그룹 이나영 ▲ 기관그룹 박성혜 ▲ 기관그룹 이숙희 ▲ 기관그룹 최성현
◇ 본부부서 부장대우
▲ 준법경영실 구본국 ▲ 검사총괄부 박광훈 ▲ 검사총괄부 김기주 ▲ 검사총괄부 이희정 ▲ 검사총괄부 김경미 ▲ 검사총괄부 이도경
◇ 글로벌영업추진부 부장대우
▲ 우리아메리카은행 이기봉 ▲ 우리웰스뱅크필리핀 김성순
jane94@newspim.com