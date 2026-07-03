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AI 핵심 요약

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분석 중...
  • 조윤희 준법감시인 부행장 승진했다
  • 이준구 자금세탁방지본부 상무 승진했다
  • 우리금융 소속장 인사·전보 단행했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇ 부행장 승진

▲ 준법감시인 조윤희

◇ 상무 승진

▲ 자금세탁방지본부 이준구 

[소속장 승진] 

◇ 금융센터 지점장 대우

▲ 동소문로 김홍균 ▲ 둔촌역 배지은 ▲ 명동 구민수 ▲ 성수동 변교선 ▲ 테헤란로 김승회 ▲ 성남 박상록 ▲ 안양 성의진 ▲ 평택 장하선 ▲ 제주 신경란

◇지점장 대우

▲ 압구정역 윤경숙 ▲ 중산 유경주

◇ BIZ어드바이저 지점장 대우

▲ 강북 박준식

◇ 영업본부 부장대우

▲ 종로기업 최원선 ▲ 부산동부울산 양유진

◇ 본부부서 부장

▲ 개인상품마케팅부 남문희 ▲ 여신지원그룹 양우진 ▲ 종합기획부 전홍철 ▲ 인사부 최준영 ▲ 인수금융부 김광일 ▲ IT인프라부 이보현 ▲ WM영업전략부 윤광민

[소속장 전보] 

◇ 금융센터장

▲ 김포구래 최열광 ▲ 분당미금역 전미라

◇ 금융센터 지점장

▲ 신림역 두충헌 ▲ 아현동 이보광 ▲ 구리역 김태원 ▲ 동탄역 박영한 ▲ 부천 박정규 ▲ 오산 허양무 ▲ 의정부 오민석 ▲ 일산 윤경하 ▲ 판교테크노밸리 조경래 ▲ 마린시티 성현아 ▲ 울산중앙 김유경

◇ 지점장

▲ 교대역 김성현 ▲ 영동 정장훈 ▲ 중계2동 박현숙 ▲ 중곡동 이현용 ▲ 주안 한대석 ▲ 민락동 곽순례 ▲ 중산 강지영 ▲ 하남대로 전선우 ▲ 센텀시티 김진선 ▲ 대구죽전 김정은 ▲ 익산 고세인

◇ 기업영업본부 기업지점장

▲ 남부 김상훈

◇ PB지점장

▲ TWO CHAIRS W 송도 윤은영

◇ BIZ프라임센터 RM지점장

▲ 강남 정철경 ▲ 강남 정재훈 ▲ 강남 정구열 ▲ 광화문 박진수 ▲ NPS전북 정재현 ▲ NPS전북 백현욱

◇ 영업본부 부장대우

▲ 강남1 허진

◇ 본부부서 부장

▲ 리테일영업총괄부 김광연 ▲ WM상품부 조명래 ▲ 글로벌영업추진부 김대성 ▲ ESG포용금융부 심성진 ▲ 기관그룹 박종국 ▲ 기관그룹 민경미 ▲ 기관그룹 이나영 ▲ 기관그룹 박성혜 ▲ 기관그룹 이숙희 ▲ 기관그룹 최성현

◇ 본부부서 부장대우

▲ 준법경영실 구본국 ▲ 검사총괄부 박광훈 ▲ 검사총괄부 김기주 ▲ 검사총괄부 이희정 ▲ 검사총괄부 김경미 ▲ 검사총괄부 이도경

◇ 글로벌영업추진부 부장대우

▲ 우리아메리카은행 이기봉 ▲ 우리웰스뱅크필리핀 김성순

jane94@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
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[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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