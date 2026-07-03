대전경찰청, 청소년 사이버도박 근절 나선다

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전경찰청이 청소년 사이버도박 확산을 막기 위해 교육청, 전문기관과 공동 대응에 나섰다.

대전경찰청은 3일 오전 청사 10층 카르페디엠홀에서 청소년 사이버도박 예방·근절을 위한 유관기관 소통회의를 개최했다고 밝혔다.

3일 대전경찰청 카르페디엠홀에서 열린 청소년 사이버도박 예방·근절을 위한 유관기관 소통회의. [사진=대전경찰청] 2026.07.03 nn0416@newspim.com

이날 회의에는 백동흠 대전경찰청장을 비롯해 대전교육청, 대전청소년비행예방센터, 대전충남도박예방치유원 관계자와 경찰서 학교전담경찰관 등 20여 명이 참석했다.

회의에서는 청소년 사이버도박 범죄 추이와 주요 사례를 공유하고 기관별 대응 방안을 논의했다. 특히 경찰은 현재 운영 중인 청소년 사이버도박 자진신고 기간을 활성화하기 위해 교육청 등 유관기관의 홍보 협조를 요청했다.

대전경찰청은 자진신고 학생을 대상으로 재범 예방을 위한 치유·회복 선도프로그램을 확대할 계획이다. 도박예방 전문기관과 연계해 상담과 맞춤형 지원도 강화한다.

청소년 사이버도박 자진신고 기간은 다음달 31일까지 운영된다. 자진신고 시 사안에 따라 훈방 등 경미한 처분이 가능하며 학교전담경찰관과 전문기관 상담사가 치유 프로그램을 제공한다.

백동흠 대전경찰청장은 "휴대전화를 기반으로 한 신종범죄는 청소년 접근성이 높아 세심한 대응이 필요하다"며 "청소년 사이버도박 근절을 위해 경찰과 가정, 교육청, 전문기관 간 협력을 강화하겠다"고 말했다.

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