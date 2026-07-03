'5·18 조롱' 서울 배재고 선수들, 6일 민주묘지 '사죄 참배'

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광주제일고 학생 동행…교육감·교직원 등 80여명 참석

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = "스타벅스 가야지" 등 조롱성 응원으로 물의를 일으킨 서울 배재고 야구부 학생들이 오는 6일 오후 3시 국립5·18민주묘지를 참배한다.

3일 전남광주통합특별시교육청에 따르면 이번 참배는 지난달 고교야구 전국대회 경기 도중 배재고 더그아웃에서 부적절한 응원 구호가 터져 나오면서 불거진 '5·18 조롱 논란'에 대한 사과 차원에서 추진됐다.

김대중 전남광주교육감과 정근식 서울시교육감, 광주 제일고 학생 등 80여명이 참석할 예정이다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 2026.07.03 bless4ya@newspim.com

이규연 제일고 교장은 "배재고 학생들이 잘못을 뉘우치고 진심으로 화해하고 싶어한다고 느껴져 사과 방문을 받아들이기로 했다"며 "이번 화해를 계기로 학생들이 새롭게 출발하길 바란다"고 말했다.

통합특별시교육청 관계자는 "이번 사안을 계기로 서울시교육청과 민주시민교육 강화 방안에 대해 구체적으로 논의하고 있다"며 "미래사회를 이끌 학생들이 건강한 민주시민 의식을 갖출 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

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