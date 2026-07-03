전북교육청, 저소득층 교육정보화 지원 확대

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컴퓨터 1070대 보급·통신비 1년 지원…총사업비 18억원 투입

초등학생부터 고1 PC 지원…인터넷통신비 7월부터 내년 6월까지 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 저소득층 자녀의 안정적인 온라인 학습환경 조성과 교육격차 해소를 위해 교육정보화 지원사업을 확대 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 경제적 여건으로 인한 정보격차를 줄이고 교육복지를 강화하기 위해 추진되며 컴퓨터 보급과 인터넷통신비 지원을 함께 실시한다.

전북교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.03 lbs0964@newspim.com

컴퓨터 지원 대상은 국민기초생활수급자와 한부모가족보호대상자 가운데 초등학생부터 고등학교 1학년 학생이며 인터넷통신비는 국민기초생활수급자와 법정차상위계층, 한부모가족보호대상자, 북한이탈주민, 난민인정자 또는 그 자녀인 초·중·고등학생에게 지원된다.

전북교육청은 올해 교육부의 취약계층 지원 확대에 따라 컴퓨터 지원 물량을 지난해 500대에서 1070대로 늘렸으며 총 18억원의 예산을 투입한다.

인터넷통신비는 대상자 선정 절차를 마친 뒤 7월부터 내년 6월까지 1년간 지원하며 1가구 1회선을 기준으로 월 1만7600원을 지원할 예정이다.

장경단 전북교육청 학교안전과장은 "디지털 환경에서 컴퓨터와 인터넷은 배움의 기본 조건"이라며 "경제적 여건이 교육 기회를 좌우하지 않도록 교육격차 해소와 교육복지 실현에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com