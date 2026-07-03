전남광주특별시, 10일부터 52개 해수욕장 순차적 개장

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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 오는 10일부터 52개 해수욕장을 순차 개장해 안전관리와 체험형 콘텐츠를 강화한 여름 관광 운영에 들어간다.

전남광주통합특별시는 오는 10일부터 8월 23일까지 12개 시군 52개 해수욕장을 순차 개장하고 본격적인 여름 관광객 맞이에 나선다고 3일 밝혔다.

개장은 장흥 수문해수욕장을 시작으로 목포 외달도, 여수 만성리, 보성 율포솔밭, 완도 신지명사십리 등 주요 해수욕장으로 확대된다. 통합특별시는 올해 이용객 60만 명 유치를 목표로 편의성과 체험 요소를 강화했다.

해남 송호해수장. [사진=해남군]

총 72억 원을 투입해 샤워실과 화장실 등 노후시설을 정비하고 수질과 백사장 토양, 방사능 검사 결과를 공개해 이용 환경을 개선했다. 지난 1일에는 12개 시군과 합동 점검회의를 열고 안전관리와 편의 대책을 최종 점검했다.

현장에는 안전관리 인력 411명과 구조장비·안전시설 3400여 대가 배치된다. 소방과 해경, 경찰과의 협조체계를 유지하고 개장 기간은 물론 폐장 이후 2주간 종합상황실을 운영해 대응 체계를 이어간다.

바가지요금과 장기 무단점유 등 불공정 행위에 대한 관리도 강화된다. 파라솔과 평상 등 이용요금을 사전 공개하고 위반 시설물은 관련 규정에 따라 조치한다.

해수욕장별로 해양레저와 체험 프로그램도 운영된다. 여수 웅천과 완도 신지명사십리, 진도 가계에서는 카약과 패들보드 등 해양스포츠 체험이 가능하며 고흥 남열해돋이 해수욕장에서는 오는 18~19일 전국서핑대회가 열린다.

함평 돌머리 맨손 고기잡기, 장흥 수문 어린이 수상안전교실, 영광 가마미 썸머페스티벌, 완도 플라잉보드쇼, 해남 송호 버스킹 등 가족 단위 프로그램도 마련됐다. 보성 율포솔밭과 무안 낙지공원에서는 갯벌 체험이 운영된다.

박태건 섬해양정책과장은 "안전 관리를 최우선으로 운영하고 다양한 체험 콘텐츠를 통해 여름 관광 수요를 끌어올리겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com