박성현 광양시장 "민원 일주일 처리" 발언 논란…공무원노조 반발 확산

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불친절 낙인·선거운동 언급 논란…노조 입장 촉구

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시 박성현 시장의 취임사 발언이 공직사회 반발로 이어지며 논란이 확산되고 있다. 민원 처리 기한을 강조하는 과정에서 공무원을 일반화했다는 비판이 제기되면서 공무원노조의 공식 대응 요구도 커지는 분위기다.

3일 광양시공무원노동조합 자유게시판에 따르면 한 조합원은 지난 1일 게시글을 통해 박 시장의 취임사 내용을 문제 삼고 노조의 입장 표명을 촉구했다.

해당 조합원은 "취임 첫 메시지에서 공무원을 민원 처리에 소극적이고 불친절한 집단으로 낙인찍었다"며 "노조가 조합원을 대표해 공식 입장을 밝혀야 한다"고 주장했다.

노조 자유게시판 '광양시공무원노동조합장에게 묻는다' 게시글[사진=광양시공무원노조 자유게시판 갈무리] 2026.07.03 chadol999@newspim.com

앞서 박 시장은 취임사에서 '민원은 일주일 내 처리', '불친절한 공무원' 등을 언급하며 민원 대응 강화를 주문한 것으로 전해졌다.

이에 대해 게시글 작성자는 "타 지자체 사례를 그대로 따르라는 식의 발언은 부당하다"며 "공무원은 법과 원칙에 따라 업무를 처리하는데, 속도만을 강조하며 공무원을 선거운동을 하는 사람처럼 표현한 것은 적절하지 않다"고 비판했다.

이어 "신임 시장의 언사가 공직사회를 시정의 동반자가 아닌 단속 대상으로 보는 듯하다"며 "취임사 적절성에 대해 노조가 공식 입장을 내야 한다"고 촉구했다.

노조 자유게시판에 달린 댓글 [사진=광양시공무원노조 자유게시판 갈무리] 2026.07.03 chadol999@newspim.com

해당 게시글에는 공감 의견이 이어졌다. "민원인의 과도한 요구로 공공기관 직원들이 어려움을 겪는 상황에서 '일주일 내 처리'는 현실과 괴리가 있다", "공직사회에 대한 편견은 시민의 호응을 얻을 수는 있어도 공무원에게 상처가 된다"는 등의 반응이 잇따랐다.

반면 일부 시민들은 시장 발언 취지에 공감하며 옹호 입장을 보이고 있다. 민원 서비스 개선 필요성에 대한 공감대 속에서 표현 방식의 적절성을 두고 지역사회 내 찬반 논쟁이 이어지는 양상이다.

광양시민 A씨는 "민원 서비스 개선 취지는 존중하지만 공무원 전체를 불친절·소극적 집단으로 일반화하는 것은 부적절하다"며 "이번 일을 계기로 시장과 공무원노조 간 대화와 성찰이 필요하다"고 말했다.

chadol999@newspim.com