괴산 소수면 '농산어촌개발사업' 신규 지구 선정...기초 생활거점 조성

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 3일 소수면 기초생활거점사업으로 국비42억 포함 100억 확보했다
- 고령층·다문화 돌봄 고려 세대통합 서비스와 마음동행센터·체육공원 조성해 정주여건 개선한다
- 2027년부터 4년간 생활돌봄거점·통합서비스 운영·배후마을 환경개선 단계적으로 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군은 올해 일반 농산어촌 개발사업 공모에서 소수면이 기초 생활거점 조성 대상지로 선정돼 국비 42억 원을 포함해 총사업비 100억 원을 확보했다고 3일 밝혔다.
이 사업은 문화·복지·여가 시설 등 농촌 기초 생활 인프라를 확충하고 중심지와 배후 마을을 연계해 정주 여건을 개선하는 것이다.
군은 고령층과 다문화 돌봄 수요를 고려한 세대 통합형 생활서비스 밑그림을 제시해 높은 평가를 받았다고 설명했다.
사업은 오는 2027년부터 4년간 소수면 일원에서 ▲생활 돌봄 거점 조성 ▲맞춤형 통합 서비스 운영 ▲배후 마을 생활환경 개선 등이 단계적으로 추진된다.
소수면 수리 일원에는 생활 돌봄 거점 시설인 '마음동행센터'를 신축한다.
마음동행센터는 부지 면적 2956㎡ 규모로 조성되며 주민 돌봄과 건강 관리, 세대 간 교류, 공동체 활동을 지원하는 복합 생활 공간으로 활용될 예정이다.
주민들의 여가와 건강 증진을 위한 체육공원도 조성된다.
수리 일원에 체육 시설과 산책로 등을 마련해 일상 속에서 운동과 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 꾸민다.
송인헌 군수는 "이번 사업은 소수면의 생활 여건을 한 단계 높이고 농촌 지역의 지속 가능한 발전 방향을 보여줄 것"이라며 "모든 세대가 머물고 싶은 괴산을 만들어 가는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com