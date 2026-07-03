괴산 소수면 '농산어촌개발사업' 신규 지구 선정...기초 생활거점 조성

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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군은 올해 일반 농산어촌 개발사업 공모에서 소수면이 기초 생활거점 조성 대상지로 선정돼 국비 42억 원을 포함해 총사업비 100억 원을 확보했다고 3일 밝혔다.

이 사업은 문화·복지·여가 시설 등 농촌 기초 생활 인프라를 확충하고 중심지와 배후 마을을 연계해 정주 여건을 개선하는 것이다.

괴산군 소수면 기초생활거점사업 종합 계획도.[사진=괴산군] 2026.07.03 baek3413@newspim.com

군은 고령층과 다문화 돌봄 수요를 고려한 세대 통합형 생활서비스 밑그림을 제시해 높은 평가를 받았다고 설명했다.

사업은 오는 2027년부터 4년간 소수면 일원에서 ▲생활 돌봄 거점 조성 ▲맞춤형 통합 서비스 운영 ▲배후 마을 생활환경 개선 등이 단계적으로 추진된다.

소수면 수리 일원에는 생활 돌봄 거점 시설인 '마음동행센터'를 신축한다.

마음동행센터는 부지 면적 2956㎡ 규모로 조성되며 주민 돌봄과 건강 관리, 세대 간 교류, 공동체 활동을 지원하는 복합 생활 공간으로 활용될 예정이다.

주민들의 여가와 건강 증진을 위한 체육공원도 조성된다.

수리 일원에 체육 시설과 산책로 등을 마련해 일상 속에서 운동과 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 꾸민다.

송인헌 군수는 "이번 사업은 소수면의 생활 여건을 한 단계 높이고 농촌 지역의 지속 가능한 발전 방향을 보여줄 것"이라며 "모든 세대가 머물고 싶은 괴산을 만들어 가는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com