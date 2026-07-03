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지드래곤, 제48차 유네스코 세계유산위원회 홍보대사 됐다

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  • 국가유산청은 3일 지드래곤을 제48차 유네스코 세계유산위원회 홍보대사로 위촉했다
  • 저스피스재단은 예술로 사회문제 해결을 추구하며 세계유산 보호 시민참여 캠페인 ‘헤리티지 인 피스’를 10일 선보일 예정이다
  • 캠페인 기부금은 세계유산 보호에 쓰이며 지드래곤은 홍보영상·행사 참여로 평화 메시지를 전할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 제48차 유네스코 세계유산위원회의 홍보대사로 지드래곤(권지용)을 위촉했다고 3일 밝혔다.

지드래곤은 K팝을 넘어 문화예술 전반에서 세계적인 영향력을 발휘해 온 아티스트이다. 그는 2024년 저작권 기부를 통해 공익법인 저스피스재단을 설립하고 명예이사장으로 활동하며 예술을 통한 사회문제 해결과 공익문화 확산에 앞장서고 있다.

가수 지드래곤. [사진=뉴스핌DB] 

저스피스재단은 '정의(저스티스, Justice)와 평화(피수, Peace)'라는 철학을 바탕으로 예술과 창의성을 통해 사회적 문제를 해결하는 공익 플랫폼으로, 소방관 회복 프로그램, 마음건강 프로젝트, 미래세대 창의인재 육성 등 다양한 사회공헌 사업을 추진하고 있다.

국가유산청은 '작은 참여가 세상을 바꾸고 평화를 만든다'는 지드래곤과 저스피스재단의 가치가 유네스코가 추구하는 '평화를 위한 국제협력'의 정신과 맞닿아 있다고 판단해, 국내 최초로 개최되는 세계유산위원회의 의미를 세계에 알릴 최적의 파트너로 선정했다.

저스피스재단은 이번 제48차 세계유산위원회 국내 개최를 계기로, 유네스코와 협력하여 세계유산 보호를 위한 시민참여 캠페인 '헤리티지 인 피스(Heritage in Peace)'를 오는 10일 선보일 예정이다.

이번 캠페인은 세계유산에 대한 일반 시민들의 인식을 제고하고, 유네스코 세계유산기금에 대한 자발적 기부 독려를 통해 시민, 기업, 도시가 유산을 함께 지켜나가는 새로운 참여 모델을 제시하기 위해 기획됐다.

특히 제48차 세계유산위원회 기간 중 부산 시민과 지역사회의 참여를 이끌어내, 이후 위원회 개최도시에서도 그 전통을 이어갈 수 있는 '도시캠페인'의 첫 모범사례를 만들겠다는 계획이다.

캠페인을 통해 조성된 기부금은 유네스코 세계유산기금으로 전달되어 전쟁과 기후위기, 자연재해 등으로 위협받는 세계유산 보호를 위해 사용될 예정이다.

지드라곤은 제48차 세계유산위원회 홍보대사로서 캠페인 홍보영상과 현장 행사에 참여해 국내외에 '문화와 참여를 통한 평화(Peace through Culture & Participation)'의 메시지를 전할 예정이다.

지드래곤 측 관계자는 "대한민국에서 처음 개최되는 유네스코 세계유산위원회의 홍보대사를 맡게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "세계유산은 인류 모두가 함께 지켜야 할 공동의 자산인 만큼, 많은 사람들이 공감하고 함께 행동할 수 있는 평화의 메시지를 전하고 싶다"고 밝혔다.

국가유산청 관계자는 "글로벌 영향력을 가진 지드래곤과 저스피스재단이 함께함으로써 세계유산위원회에 대한 국내외 관심과 시민 참여가 더욱 확대될 것으로 기대한다"라며 "대한민국 최초의 세계유산위원회가 세계유산 보호의 새로운 참여문화를 만드는 계기가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

alice09@newspim.com

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