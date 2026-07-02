밀양시, 상동면 기초생활거점 조성사업 선정…60억 투자 농촌 활력 제고

AI 핵심 요약beta
- 경남 밀양시가 2일 상동면 생활거점사업에 선정됐다.
- 내년부터 2031년까지 60억 원을 투입한다.
- 옛 상동초 부지에 복지·체육시설을 조성한다.
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주민 의견 반영한 생활기반 확충
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 농림축산식품부 공모에 선정되면서 상동면 생활기반 확충과 농촌 활력 제고에 나선다.
시는 '2027년 일반농산어촌개발사업' 신규 지구 공모에서 '상동면 기초생활거점조성사업'이 최종 선정됐다고 2일 밝혔다. 이에 따라 내년부터 2031년까지 상동면 일원에 총사업비 60억 원을 투입한다.
사업 대상지는 지난 2013년 폐교 이후 방치된 옛 상동초등학교 부지다. 시는 이곳에 체육·복지 시설인 '건강활력보듬센터'와 '상동마루 뜨락'을 조성할 계획이다. 배후 마을에는 서비스 공동체를 통해 복지 기능을 연계하고, 상동면행정복지센터도 이전·신축할 예정이다.
시는 사업 추진 과정에서 주민위원회를 운영해 의견을 수렴하고 지역개발과와 마을만들기 지원센터가 협력해 사업을 진행할 방침이다. 주민 수요를 반영한 생활기반 확충과 지역경제 활성화도 기대하고 있다.
안병구 시장은 "행정, 체육, 복지 기능이 확충되면 주민 삶의 질 향상에 도움이 될 것"이라며 "체계적으로 사업을 추진해 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
시는 앞서 지난해 6월 선정된 하남읍 농촌중심지활성화사업에 이어 2년 연속 농산어촌개발사업 공모에 이름을 올렸다. 현재 하남읍 사업은 기본계획 수립 단계다.
news2349@newspim.com