제13대 충북도의회 전반기 원 구성 마무리...6개 상임위원장 선임

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회는 2일 제435회 임시회에서 6개 상임위원회 위원장과 운영위원장을 선임해 원 구성을 마무리했다.
- 조성태·권오규·임동현·박병천·박진희·송미애 의원이 각 상임위와 운영위원장으로 선임됐다.
- 충북도의회는 '바른 의정, 도민 행복'을 슬로건으로 현장 목소리를 반영한 정책·입법 활동에 본격 돌입할 예정이다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도의회는 2일 제435회 임시회 제2차 본회의를 열어 제13대 전반기를 이끌어 갈 6개 상임위원회 위원과 위원장을 선임하며 원 구성을 마무리했다.
▲ 행정안전위원장 조성태 의원(충주1)▲ 복지문화위원장 권오규 의원(제천3) ▲ 과학경제위원장 임동현 의원(청주14) ▲ 건설농림위원장 박병천 의원(증평) ▲ 교육위원장 박진희 의원(청주15)이 각각 선임됐다.
운영위원장에는 송미애 의원(청주1)이 선임되며 제13대 전반기 의회의 운영 체계를 갖췄다.
제13대 충북도의회는 '바른 의정, 도민 행복'을 슬로건으로 도민의 뜻을 바르게 받들며 신뢰받는 의회, 도민이 체감하는 의회를 만들어 나갈 계획이다.
이상식 의장은 "38명 의원 모두가 한마음으로 도민의 기대에 부응하겠다"며 "현장의 목소리에 귀 기울이고 도민의 삶에 힘이 되는 정책과 입법 활동을 펼치겠다"고 밝혔다.
원 구성을 마친 충북도의회는 각 상임위원회를 중심으로 본격적인 의정활동에 돌입할 예정이다.
baek3413@newspim.com