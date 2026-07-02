김혜수·조여정, 파국의 블랙코미디…'지금 불륜이 문제가 아닙니다' 31일 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쿠팡플레이가 올여름 파격적인 블랙코미디를 선보인다.

쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'가 오는 31일 저녁 8시 공개를 확정하고, 독보적인 폭주극의 탄생을 예고하는 티저 포스터를 전격 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지금 불륜이 문제가 아닙니다 포스터. [사진=쿠팡플레이] 2026.07.02 moonddo00@newspim.com

쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(지금 불륜)는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.

공개된 티저 포스터는 평화로운 고급 주택가를 배경으로 완벽한 가정을 파는 인플루언서 '경희'(김혜수)의 화려한 일상과 그 뒤에 감춰진 균열을 감각적으로 담아내 시선을 압도한다. 화사한 의상을 입고 셀카봉을 든 여유로운 미소의 '경희'는 곧 모든 것이 뒤집어질 파국을 예상하지 못한 듯 평온해 보여 묘한 긴장감을 자아낸다.

반면 그녀의 뒤로 저택 창문 너머 엿보이는 광경은 앞으로 벌어질 사건들을 상징적으로 예고한다. 애틋하게 포옹하는 남녀의 실루엣, 깨진 가족사진 앞에서 벽에 귀를 대고 있는 한 남자, 손을 맞잡고 선 두 소녀의 모습은 완벽해 보이는 일상 속 숨겨진 불안과 비밀을 보여주며 호기심을 극대화한다.

'지금 불륜'은 익숙한 소재에서 출발해 누구도 예상하지 못한 파격적인 방향으로 이야기가 질주한다. 비밀에서 시작된 사건들이 급커브를 틀고, 통제 불능으로 치닫는 인물들의 선택이 이어지며 시청자들에게 허를 찌르는 짜릿한 쾌감을 선사할 예정이다.

이 파멸의 궤도를 완성할 명품 배우들의 치밀한 관계성 역시 기대를 모은다. 자수성가한 인플루언서 '경희' 역의 김혜수, 우아하고 고상한 피부과 원장 '수정' 역의 조여정, 넉살 좋고 섹시한 매력으로 '경희'를 사로잡은 연하 남편 '재홍' 역의 김지훈, '수정'과 이혼 소송 중인 어딘가 비밀스러운 '보성' 역의 김재철이 합세해 압도적인 시너지를 선보인다.

연출은 '살인자ㅇ난감', '타인은 지옥이다'의 이창희 감독이 맡아 특유의 스타일리시한 감각으로 작품의 완성도를 한층 끌어올린다. 제작에는 '오징어 게임' 시리즈로 글로벌 신드롬을 일으킨 김지연 제작자, 황동혁 감독의 퍼스트맨 스튜디오가 함께한다.

티저 포스터 공개만으로 강렬한 마스터피스의 탄생을 알린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜'은 31일 저녁 8시, 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.

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