창단 100주년 에스토니아 국립 오케스트라, 선우예권과 9월 첫 내한 공연

AI 핵심 요약beta
- 에스토니아 국립오케스트라가 9월 20일·22일 한국서 창단 100주년·수교 35주년 기념 공연을 했다
- 선우예권이 베토벤 ‘황제’와 국내 첫 슈만 협주곡을 나흘간 다른 프로그램으로 연주했다
- 2부 베토벤 ‘운명’으로 마무리하며 그래미 수상 발트 음악 권위자 올라리 엘츠가 지휘를 맡았다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 에스토니아 국립 오케스트라가 창단 100주년과 한국-에스토니아 수교 35주년을 기념해 창단 이래 처음으로 한국 무대에 오른다.
공연은 오는 9월 20일 오후 5시 부천아트센터 콘서트홀, 9월 22일 오후 7시 30분 예술의전당 콘서트홀에서 각각 열린다. 지휘는 올라리 엘츠가 맡고, 피아니스트 선우예권이 협연자로 함께한다.
1부는 에스토니아 현대음악을 대표하는 작곡가 퇴누 쾨르비츠의 '오로라를 위한 찬가'로 문을 연다. 북유럽의 신비롭고 서정적인 정서를 담은 작품으로 관객들을 북유럽의 풍경 속으로 이끈다.
선우예권은 양일간 서로 다른 협주곡을 선보인다. 9월 20일 부천아트센터에서는 베토벤 피아노 협주곡 제5번 '황제'를 연주한다. 견고한 터치와 정제된 감각으로 작품의 품격을 그려낼 예정이다. 9월 22일 예술의전당에서는 슈만 피아노 협주곡을 국내 무대에서 처음 선보인다. 노래하듯 흐르는 음색과 섬세한 표현력으로 슈만 특유의 서정성을 풀어낼 계획이다.
2부에서는 베토벤 교향곡 제5번 '운명'이 연주된다. 강렬한 첫 동기로 시작해 승리에 이르는 여정을 그려내는 이 작품이 공연의 대미를 장식한다.
1926년 창단된 에스토니아 국립 오케스트라는 한 세기의 역사를 지닌 유럽의 명문 악단이다. 베를린 콘체르트하우스, 빈 무지크페라인, 뉴욕 데이비드 게펀 홀 등 세계적인 무대에서 명성을 쌓았고 그래미상을 수상했다.
지휘를 맡은 올라리 엘츠는 라이프치히 게반트하우스, BBC 심포니 오케스트라 등 세계 정상급 악단과 협업해 온 지휘자로, 발트 지역 음악의 권위자로 꼽힌다. 2018년 서울시립교향악단, 2026년 국립심포니오케스트라 객원 지휘를 하기도 했다.
fineview@newspim.com