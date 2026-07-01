'학교 중심 대전교육' 닻 올린 오석진호..."현장에 힘 싣겠다"

교육가족·지역 인사들, 대강당 가득 메워..."학교 행정 지원"

"소외없는 교육복지...교권신장담당관, 교권·학습권 함께 보장"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 오석진 대전시교육감이 1일 취임식을 갖고 "학교가 교육의 중심에 설 수 있도록 지원하겠다"며 대전교육의 새 출발을 선언했다.

대전시교육청은 이날 오후 시교육청 대강당에서 오석진 교육감 취임식을 개최했다. 행사장에는 허태정 대전시장과 박용갑·장종태 국회의원, 시·구의원, 대학 총장, 교육계·지역 인사 등이 참석했다. 대강당 1·2층이 가득 찰 정도로 많은 인원이 몰리며 새 교육감 취임에 대한 지역 교육계의 관심을 보였다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 오석진 제12대 대전시교육감 취임식이 1일 오후 대전시교육청 대강당에서 열렸다. nn0416@newspim.com

이날 취임식은 대전성모초등학교 오케스트라의 식전 공연을 시작으로 국민의례, 교육감 약력 소개, 취임 선서, 취임사, 축사, 꽃다발 증정, 동영상 상영, 축하공연 순으로 진행됐다.

이날 오석진 교육감은 취임사에서 대전교육의 첫 과제로 학교 중심 교육행정을 제시했다. 오 교육감은 "학교가 교육의 중심에 설 수 있도록 지원하겠다"며 "선생님이 가르치는 일에 전념하고 학교 구성원들이 학생 교육활동을 위해 고민할 수 있는 시간을 확보하겠다"고 강조했다.

그러면서 "교육활동과 연계성이 낮은 행정업무는 과감히 없애고 불필요한 규제와 절차를 정비하겠다"며 "교육청의 권한과 예산도 학교 현장으로 대폭 이양하겠다"고 강조했다.

구체적으로는 목적사업비를 30% 이상 줄여 학교기본운영비를 확대하겠다는 구상도 밝혔다. 학교가 자율성과 책임감을 갖고 특색 있는 교육과정을 운영할 수 있도록 하겠다는 취지다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 1일 오석진 대전시교육감 취임식에서 축하공연하는 학생과 교사들.2026.07.01 nn0416@newspim.com

또 오 교육감은 교권신상담당관 신설과 관련해 설명하기도 했다. 그는 "교육감 직속으로 교권신장담당관을 신설하려는 것은 교육가족 모두를 위한 것"이라며 "학생의 학습권을 돕고 소수의 악성 민원은 차단하되 학부모의 정상적인 상담 활동과 교육활동이 원활하게 이뤄지도록 하는 제도"라고 밝혔다.

이어 "교권 침해 사안이 발생했을 때 초기 대응부터 법적 대응, 치유 과정까지 교육청이 신속하게 투입되도록 하겠다"며 "선생님의 정당한 교육활동과 학생의 학습권이 보장되는 안전하고 행복한 학교를 만들겠다"고 말했다.

오 교육감은 교육복지와 소통행정, AI 교육도 주요 과제로 제시했다. 그는 "단 한 명의 학생도 소외되지 않는 교육복지를 실현하겠다"며 학생 맞춤 통합지원센터 확대, 대전형 에듀카드 도입, 초등학교 온종일 무상돌봄 확대, 특수교육 대상 학생과 이주배경 학생 맞춤형 지원 등을 약속했다.

또 "교육감과 교육 주체들이 격의 없이 마주하는 교육 간담회를 정례화하고 찾아가는 대전교육의 날을 운영해 학교 현장의 목소리를 정책에 반영하겠다"고 밝혔다.

끝으로 오석진 교육감은 "새롭게 출발하는 대전교육은 학교를 중심에 두고 학생들의 행복한 미래만 바라보며 흔들림 없이 나아갈 것"이라며 "사람을 키우는 교육, 미래를 꿈꾸는 학교라는 비전 아래 모두가 함께 웃는 대전교육을 이루겠다"고 강조했다.

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