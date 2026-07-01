조지훈 전주시장 "형식 탈피·정책 중심 시정·시민체감 행정 출발"

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장은 1일 브리핑 통해 시정철학과 핵심정책을 공유했다
- 조 시장은 형식 취임식 대신 정책브리핑을 주재하며 시민 체감형 행정을 강조했다
- 전주시는 민선9기 비전 아래 현장 중심 소통·협력 행정 혁신을 추진할 계획이다
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"현장소통 강화와 성과 중심 행정으로 특별한 도시 전주 실현"
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 제41대 조지훈 전주시장은 1일 브리핑을 통해 시정 철학과 민선 9기 핵심 정책을 공유하고 시민 체감형 시정 운영을 본격 추진한다고 밝혔다.
조지훈 시장은 이날 시청 강당에서 공직자와 인수위원회 관계자 등 500여 명이 참석한 가운데 민선 9기 시정 비전과 핵심 정책을 설명하며 새로운 시정 운영 방향을 제시했다.
이 행사는 기존 형식적인 취임식을 대신해 정책 중심의 시정 전환을 강조하기 위한 자리로 시민이 체감하는 변화와 성과 중심 행정을 실현하겠다는 의지를 담았다.
조 시장은 정책브리핑을 직접 주재하며 민선 9기 시정 목표인 우리가 특별해지는 도시 전주 실현을 위해 공직사회의 적극적인 참여와 실행을 당부했다.
이어 청원과의 대화를 통해 공직자들과 시정 방향에 대한 의견을 나누며 소통과 협력 기반의 행정 혁신 의지를 밝혔다.
전주시는 이번 정책브리핑을 시작으로 시민과의 약속을 구체적 성과로 연결하고 현장 중심의 시민 체감형 시정을 강화할 계획이다.
조 시장은 취임 첫날 동학농민혁명 녹두관과 전북독립운동추념탑 군경묘지를 참배하고 사무인수인계 절차를 마친 뒤 공식 업무에 돌입했다.
그는 "공직사회와 함께 정책을 실행해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com