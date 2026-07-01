AI 핵심 요약beta
- 충청북도가 1일 3급·4급 인사와 승진을 단행했다.
- 경제통상·AI과학인재·복지·환경 등 국장급 보직을 새로 배치했다.
- 농업기술원 국장·과장 승진과 세계대학경기대회 조직위 파견을 실시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 3급
▲ 경제통상국장 김진석 ▲ AI과학인재국장 변인순 ▲ 보건복지국장 김경희 ▲ 문화체육관광국장 최승환 ▲ 환경산림국장 장기봉 ▲ 자치연수원장 김종기 ▲ 기획조정실 정책기획관 전영미
◇ 부단체장
▲ 충주부시장 김진형 ▲ 단양부군수 최낙현 ▲ 제천부시장 정진자 ▲ 보은부군수 강찬식 ▲ 증평부군수 정진훈 ▲ 음성부군수 홍지연
◇ 4급
▲ 기획조정실 이승열 ▲ 법무혁신담당관 이장연 ▲ 안전정책과장 김원묵 ▲ 일자리정책과장 이상일 ▲ 국제통상과장 전희정 ▲ AI전략과장 김민정 ▲ 산업육성과장 최연규 ▲ 투자유치과장 박은숙 ▲ 복지정책과장 우영미 ▲ 노인복지과장 김기원(전 식의약안전과장) ▲ 장애인복지과장 남윤희 ▲ 첨단바이오과장 김왕일 ▲ 정원문화과장 박경애 ▲ 농업정책과장 노은영 ▲ 회계과장 신은정 ▲ 농업기술원 행정지원과장 곽봉근 ▲ 혁신도시발전과장 최윤정 ▲ 행정운영과 김영욱 ▲ 내수면산업연구소장 김유택 ▲ 북부출장소장 손태진 ▲ 남부출장소장 김명희 ▲ 자연재난과장 허혁 ▲ 기반조성과장 박성호 ▲ 동물방역과장 변정운 ▲ 수자원관리과장 강혜경 ▲ 산림녹지과장 김영욱 ▲ 청남대관리사업소장 이범찬 ▲ 식의약안전과장 곽경희 ▲ 산림환경연구소장 박종호 ▲ 동물위생시험소장 이은정 ▲ 농업기술원 작물연구과장 이경희
◇ 직위 승진
▲ 농업기술원 연구개발국장 박재호 ▲ 농업기술원 기술지원국장 피정의 ▲ 농업기술원 스마트원예연구과장 전종옥 ▲ 농업기술원 분원장 황세구 ▲ 농업기술원 농촌자원과장 남중관
◇ 파견
▲ 2027 충청권 하계 세계대학 경기대회 조직위원회 하석호
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