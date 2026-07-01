S&K폴리텍, 선진엔지니어링 인수 완료

AI 핵심 요약beta
- S&K폴리텍이 1일 선진엔지니어링 인수를 완료했다
- 선진엔지니어링은 전기차 전장부품 생산기업으로 매출이 성장했다
- S&K폴리텍은 인수를 통해 전기차 부품사업 확대와 실적 개선을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = S&K폴리텍이 전기차 전장부품 전문기업 선진엔지니어링 인수를 마무리했다.
코스닥 상장사 S&K폴리텍은 선진엔지니어링 주식 취득대금을 전액 지급하고 인수 절차를 완료했다고 1일 밝혔다. 앞서 회사는 지난달 26일 선진엔지니어링 지분 100% 취득을 공시했다.
회사 측은 선진엔지니어링 인수를 위한 사전 준비와 자금 여력을 바탕으로 인수 절차를 마무리했다고 설명했다.
선진엔지니어링은 전기차용 전장부품인 버스바와 터미널을 주력으로 생산하는 기업이다. 지난해 매출액은 225억원으로 전년 대비 35.9% 증가했다.
S&K폴리텍은 이번 인수를 통해 전기차 부품사업으로 사업영역을 넓히게 됐다. 회사는 선진엔지니어링이 고객사와의 장기계약 물량을 기반으로 매출을 창출하고 있어 연결 실적 개선에 기여할 것으로 보고 있다.
S&K폴리텍은 휴대폰, 유기발광다이오드(OLED), 액정표시장치(LCD) 제품에 적용되는 충격흡수용 개스킷 소재인 고밀도 폴리우레탄 폼 시트를 생산·공급하고 있다.
회사는 국내 최초로 충격·진동흡수용 폴리우레탄 폼 'PSR'을 개발했다. 해당 제품은 스마트폰과 디스플레이 등 전자제품에 적용되고 있다. S&K폴리텍은 관련 특허 2건을 보유하고 있으며, 수입 제품 대체를 통해 가격 경쟁력과 공급 역량을 확보했다고 설명했다.
회사 관계자는 "선진엔지니어링 인수를 통해 성장성 높은 전기차 부품사업으로 사업영역을 확장할 수 있게 됐다"며 "고객사와의 장기계약 물량을 바탕으로 안정적 실적을 창출하고 있어 S&K폴리텍 전체 실적 개선에도 기여할 것으로 예상된다"고 말했다.
이어 "인수 후 적극적인 지원과 자회사와의 시너지 창출을 통해 경쟁력과 성장성을 강화해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com