한울소재과학, KISTI 양자보안 기술 이전

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QKD·PQC 결합 특허 2건 기반…릴레이 경로 결정 기술 포함

광통신전송장비·양자암호모듈 연계해 상용 솔루션 개발 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한울소재과학은 한국과학기술정보연구원(KISTI)으로부터 차세대 양자암호통신 구현을 위한 '하이브리드 양자보안 기술'을 이전받았다고 1일 밝혔다.

이번에 이전받은 기술은 KISTI 양자통신연구센터가 개발한 국내 등록특허 2건을 기반으로 한다. 양자키분배(QKD)와 양자내성암호(PQC)를 결합하고, 양자키 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 설계된 기술이다.

기술 이전 대상에는 양자암호통신망에서 데이터를 전달하는 최적 경로를 선택하는 릴레이 경로 결정 기술도 포함됐다. 이 기술은 네트워크 내 양자키 보유 현황을 실시간으로 반영해 전달 경로를 선택하는 방식이다. 제한된 양자키 자원을 효율적으로 활용하는 데 쓰일 수 있다.

[사진=한울소재과학]

한울소재과학은 이번 기술 이전을 통해 기존 양자암호통신 기술 포트폴리오를 보완한다. 회사는 이미 QKD 기반 암호화 키 생성·분배 핵심 기술을 확보하고 있다. 상용 솔루션 구현을 위한 국가정보원 검증필 암호모듈(KCMVP) 기반 통신 기술과 양자키관리시스템(QKMS) 개발도 마무리 단계에 있다.

회사 측은 KISTI 양자통신연구단과 '양자암호키 연동 및 양자암호 서비스화 장비 구축 사업' 공급을 목표로 협력을 이어가고 있다. 이 과정에서 자체 개발한 광통신전송장비와 양자암호모듈(X4CMS), HEQA 양자키분배장비를 결합한 양자암호통신 시스템을 연구·개발하고 있다. HEQA는 한국전자통신연구원(ETRI)의 양자암호통신 장비 브랜드다.

한울소재과학은 이번 QKD·PQC 결합 기반 특허 기술을 자사 광통신전송장비에 적용하는 방안을 추진한다. 회사 측은 해당 기술을 적용할 경우 양자암호통신의 중간 릴레이, 이중화, 키 자원 최적화 등 확장 기능 구현이 가능할 것으로 보고 있다.

한울소재과학은 기존 QKD 중심 기술에서 QKD와 PQC를 결합한 하이브리드 양자보안 기반 상용 솔루션으로 기술 포트폴리오를 확대할 계획이다. 이를 통해 양자암호통신망 구축 비용을 낮추고 이중화 솔루션을 제공해 공공, 국방, 금융, 통신 등 고보안 네트워크 시장 진출을 추진한다는 방침이다.

한울소재과학 관계자는 "이번 기술 이전은 당사가 보유한 광통신전송장비, 양자암호모듈, QKMS 기술과 KISTI의 하이브리드 양자보안 기술을 결합해 상용화 가능한 양자암호통신 솔루션으로 발전시킬 수 있는 기반"이라며 "KISTI와의 협력을 바탕으로 차세대 양자보안 솔루션 기술 고도화와 사업화를 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com