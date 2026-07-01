국일제지, 中 반도체 공정에 캐리어지 공급

플라스틱 대체 소재로 주목받는 반도체 공정용 특수지

소형 전자부품 보호·이송 위한 SMT 공정 핵심 소재

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국일제지는 자사 박엽지 원지를 기반으로 한 반도체 캐리어지를 유통 파트너사를 통해 글로벌 반도체 기업의 중국 공장 반도체 공정에 공급하고 있다고 1일 밝혔다.

반도체 캐리어지는 반도체, 적층세라믹콘덴서(MLCC) 및 전자부품 제조·조립 과정에서 부품을 보호하고 자동화 장비에 안정적으로 공급하기 위해 사용되는 소모성 특수지다.

해당 제품은 주로 표면실장기술(SMT) 미세 공정에서 소형 부품을 포장·이송하는 데 쓰인다. 집적회로(IC), 저항기, 커패시터 등 전자부품은 제조 및 조립 과정에서 정밀하게 배열된 포켓에 담겨 이동한다. 캐리어지는 이 과정에서 부품 손상과 이탈을 방지하는 역할을 한다. 국일제지의 반도체 캐리어지는 미세하고 얇은 소형 부품류에 적용되고 있다.

국일제지 로고. [사진=국일제지]

종이 기반 반도체 캐리어지는 플라스틱 캐리어 테이프와 비교해 가격과 가공성 측면에서 장점이 있고, 재활용이 가능한 소재다. 얇고 가벼운 소재 특성에도 일정 수준 이상의 강도와 균일성을 확보해야 해 박엽지 제조 역량이 품질에 영향을 미친다. 국일제지는 강도를 유지하고 미세 구멍인 핀홀 발생을 줄이는 생산 기술을 기반으로 제품 안정성을 확보하고 있다고 설명했다.

현재 반도체 캐리어 시장에서는 플라스틱 기반 캐리어 테이프가 주로 사용되고 있다. 종이 소재는 상대적으로 작은 부품과 일부 공정에 적용되는 구조다. 국일제지는 국내 종이류 반도체 캐리어지 분야에서 입지를 확보하고 있다는 입장이다.

국일제지는 반도체 업황 회복과 AI 반도체 확산에 따른 생산량 증가, 주요 고객사의 라인 증설이 이어질 경우 관련 특수지 수요가 확대될 것으로 보고 있다. 세계반도체시장통계기구(WSTS)는 2026년 글로벌 반도체 시장이 25% 이상 성장해 약 9750억달러, 약 1462조원 규모에 이를 것으로 전망했다. 미국반도체산업협회(SIA)도 2026년 1분기 글로벌 반도체 매출이 전분기 대비 25% 증가했다고 발표했다.

국일제지는 반도체 캐리어지를 시작으로 첨단 산업용 특수지 라인업을 확대할 계획이다. 기존 박엽지 제조 역량을 기반으로 반도체, 전자부품, 전선피복지 등 고기능성 산업용지 시장 진출을 검토하고 있다. 자동차, AI 데이터센터, 고압케이블, 변압기용 전선 피복지 등으로 적용 분야를 넓히는 방안도 추진하고 있다.

국일제지 관계자는 "반도체 캐리어지는 회사의 박엽지 제조 기술이 첨단 산업 공정에 적용되고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "AI 반도체 확산과 생산라인 증설 흐름에 맞춰 특수지 적용처를 확대하고, 기존 제지 사업을 고부가가치 산업용 소재 분야로 확장해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com