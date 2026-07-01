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옹성우, 첫 빌런 도전…'오싹한 연애'서 파격 변신

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  • 옹성우가 18일 첫 방송 tvN 오싹한 연애에서 데뷔 후 첫 빌런 연기에 도전했다
  • 극 중 옹성우는 야망과 욕망으로 상대를 이용하는 위험한 재벌 상속 빌런 강민환을 연기한다
  • 옹성우는 강민환의 목표와 행동 이유에 집중해 서늘한 분위기를 보여주겠다고 각오를 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 옹성우가 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'를 통해 데뷔 후 첫 본격 빌런 연기에 도전한다.

오는 18일에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오싹한 연애 옹성우. [사진=tvN] 2026.07.01 moonddo00@newspim.com

'오싹한 연애'로 오랜만에 시청자들을 만나게 된 옹성우는 작품을 선택한 이유에 대해 "원작 영화가 많은 사람들에게 사랑을 받았던 만큼 저 또한 리메이크 되는 이야기가 기대됐다"며 "원작에는 없던 강민환이라는 인물을 통해 이 이야기 속에 새로운 긴장감을 줄 수 있겠다는 기대가 있었다"고 말했다.

극 중 옹성우가 연기할 강민환은 드라마만의 오리지널 캐릭터로 온화하고 젠틀한 얼굴 뒤에 헤아릴 수 없이 깊은 야망을 간직한 인물. 부모님과 회사로부터 인정받고 싶다는 결핍과 원하는 것을 손에 넣고 말겠다는 강한 욕망으로 상대의 마음을 이용하는 것쯤은 우습게 여기는 위험한 남자다.

강민환 캐릭터로 빌런 역할에 첫 도전한 옹성우의 연기 변신에도 호기심이 증폭되고 있는 상황. 옹성우는 "민환이는 가지고 있는 목표가 굉장히 확실한 인물이기 때문에 목표가 뚜렷하면 이를 이루기 위해 어떤 표정을 짓고 어떤 행동을 하든 당위성이 생길 거라고 생각했다. 그래서 강민환이 무언가를 행하는 이유에 집중해 연기했다"고 연기 포인트를 전했다.

특히 "평소 바르게 생겼다는 말을 많이 듣는다"고 운을 떼며 "이번 캐릭터를 통해 서늘함을 보여드리고 싶다. 시청자분들에게 '이런 분위기도 있구나?'라는 반응을 얻고 싶다"는 각오를 밝혀 '오싹한 연애' 속 옹성우의 색다른 얼굴이 궁금해지고 있다.

끝으로 옹성우는 "천여리(박은빈)와 마강욱(양세종)이 아주 오싹한 사건들을 어떻게 해결해 나아가는지 지켜봐달라"며 두 사람의 콤비 플레이를 관전 포인트로 꼽아 호기심을 높이고 있다. 이에 빌런으로 분할 옹성우의 신선한 얼굴뿐만 아니라 박은빈(천여리 역), 양세종(마강욱 역)의 콤비 플레이까지 다채로운 재미로 가득할 '오싹한 연애' 첫 방송이 기다려지고 있다.

위험한 빌런으로 변신한 옹성우의 차가운 카리스마는 7월 18일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'에서 확인할 수 있다. 

moonddo00@newspim.com

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