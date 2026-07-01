피엔티엠에스, 국방 AI R&D 공동연구기관 선정

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세종대 컨소시엄 주관 지휘통제 플랫폼 사업 참여

국방 AI 에이전트 개발·운영 과제 수행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피엔티엠에스는 세종대학교 컨소시엄이 주관하는 '2026년도 국방 AI분야 인공지능 지휘통제 통합 플랫폼 R&D 사업'의 주요 공동연구기관으로 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 과학기술정보통신부가 주관하는 국방 인공지능(AI) 분야 연구개발 프로젝트다. 국방 데이터를 기반으로 AI 전환을 추진하고, 관련 인재 양성과 특화 기술 개발을 목표로 한다.

회사에 따르면 이번 사업은 올해에만 약 3000억원 이상이 투입되는 인공지능 전환(AX) 관련 국가 연구개발 사업이다.

[사진=피엔티엠에스]

피엔티엠에스는 사업 선정에 따라 세종대 컨소시엄과 산학 협업 체계를 구축하고 국방 AI 에이전트 개발에 참여한다. 회사는 국방 현장 데이터 활용, 연구 인프라 확대, 도메인 기반 산학협력 프로젝트 도출, AI 에이전트 개발과 운영 과정에 참여할 계획이다.

피엔티엠에스가 집중하는 과제는 '국방 AI 에이전트(Defense AI Agent)' 구축이다. 회사는 독자적인 파운데이션 모델과 연계해 국방 데이터를 분석하고, 자율 판단 및 대응 시나리오를 제공하는 지휘통제 통합 플랫폼 개발을 추진한다.

해당 플랫폼은 미래 전장 환경에서 지휘관의 의사결정을 보조하고 전술적 대응 체계를 지원하는 것을 목표로 한다.

피엔티엠에스는 이차전지 분리막 제조장비 전문기업이다. 회사는 이번 사업 참여를 계기로 기존 제조설비 사업에서 국방 AI와 제조·공공 인공지능 전환 분야로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.

회사 측은 국내에서 이차전지 분리막 생산 풀라인(Full-Line) 기술을 확보한 제조설비 역량을 바탕으로 데이터 처리와 AX 개발 사업으로 확장하겠다고 설명했다.

오영현 피엔티엠에스 대표이사는 "이번 국방 AX 사업 참여는 피엔티엠에스가 제조설비 전문기업을 넘어 국방 데이터를 활용한 AX 개발 전문기업으로 신사업을 확장한다는 점에서 의미가 있다"며 "국방 AX 사업을 시작으로 제조와 공공 AX 분야까지 영역을 넓혀 AI 기반 신사업을 고도화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com