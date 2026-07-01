파나소닉 디스플레이, 신제품 세미나서 PT-VMQ85 공개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이(이하 파나소닉 디스플레이)는 지난 22일 서울 섬유센터에서 신제품 세미나를 개최했다. 이날 행사에는 영상 업계 관계자 약 70명이 참석했다.

[이미지= 파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이] PT-VMQ85 제품 사진(왼쪽), 세미나 현장의 모습(오른쪽)

파나소닉 디스플레이는 이번 세미나에서 첫 리얼 4K LCD 프로젝터인 'PT-VMQ85'를 선보였다. PT-VMQ85는 8,000lm 밝기를 지원하는 LCD 포터블 프로젝터로, 실제 4K 해상도를 구현해 선명한 화질과 디테일을 제공한다고 회사 측은 설명했다.

세미나 현장에서는 PT-VMQ85와 기존 WUXGA 모델의 비교 시연이 진행됐다. 동일한 영상을 통해 두 제품의 해상도와 세부 표현력 차이를 비교하는 시간이 마련됐다.

이와 함께 파나소닉 디스플레이는 원격 관리 솔루션인 RMS(Remotely Managed Service)와 프로젝터 통합 운영 솔루션을 소개했다. 현장에 설치된 프로젝터 상태를 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있는 RMS와 다양한 솔루션 제품들은 MEVIX 브랜드의 토탈 비주얼 솔루션 전략의 일환으로 소개됐다.

파나소닉 디스플레이 김동현 대표는 "시장에서 고해상도 영상에 대한 요구가 빠르게 증가하고 있다"며, "PT-VMQ85는 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 선보인 전략 제품으로, 스크린골프와 전시, 시뮬레이션 등 다양한 분야에서 새로운 기준을 제시할 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 김 대표는 "파나소닉 디스플레이는 프로젝터와 RMS, 미디어 프로세서 등 다양한 솔루션 제품을 연계해 고객에게 최적의 운영 환경을 제공하는 데 주력하고 있다"며, "MEVIX 브랜드를 중심으로 토탈 비주얼 솔루션 기업으로의 입지를 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

whitss@newspim.com