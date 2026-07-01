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2026.07.01 (수)
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李대통령, 文 전 대통령과 청와대 오찬…'화합'과 '통합' 메뉴 구성

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  • 이재명 대통령이 1일 문재인 전 대통령을 청와대 상춘재로 초청해 오찬을 함께하며 국정조언을 들을 예정이다.
  • 오찬 메뉴는 해산물·보양식 위주로 두 사람 취향을 반영해 화합과 통합의 의미를 담은 음식들로 구성했다.
  • 이번 회동은 국정 현안 논의와 함께 민주당 계파 갈등 완화·정치적 통합 메시지가 나올지 주목받고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해산물·생선 좋아하는 文 기호 고려
與 계파 갈등 봉합 메시지 여부 주목

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 1일 문재인 전 대통령을 청와대 상춘재로 초청해 오찬을 함께한다. 전직 대통령을 초청해 국정 운영에 대한 조언을 듣는다는 취지로 마련됐다.

이 대통령과 문 전 대통령은 이날 오전 11시 30분 청와대에서 오찬을 갖는다. 김혜경 여사와 김정숙 여사는 참석하지 않는다. 김정숙 여사가 해외 일정으로 참석하지 못하게 되면서 이 대통령도 배우자를 대동하지 않는 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 문재인 전 대통령이 8일 경남 양산 평산마을 사저에서 이재명 더불어민주당 대표와 인사를 나누고 있다. [사진=더불어민주당] 2024.09.08 photo@newspim.com

◆ 민어탕 등 여름 보양식 준비

이날 오찬 메뉴는 두 전·현직 대통령이 항상 강조해 온 '화합'과 '통합'의 상징 요리로 구성했다. 특히 해산물과 생선을 좋아하는 문 전 대통령을 위한 여름 보양식을 기본으로 했다.

식전 차담 때는 개성주악, 삼색매작과, 사과정과, 배정과 등 다양한 한과와 대추차가 준비된다. 이후 첫 요리로 수란채를 준비했는데, 문 전 대통령이 좋아하는 해산물과 이 대통령의 고향 경북 안동의 종가 음식(어, 관자, 전복, 게살, 채소, 수란, 잣소스)들로 구성했다. 

이어 토종닭과 인삼을 넣은 녹두 삼계죽, 메밀 배추전과 달고기전, 애호박새우전, 한우 갈비찜 구이, 비빔밥, 민어탕이 오찬 메뉴로 올라간다. 이 중에서 달고기전과 민어탕은 문 전 대통령의 기호를 고려했고, 메밀 배추전은 이 대통령의 취향을 고려했다.

끝으로 모둠떡, 과일화채가 나온다. 다양한 맛이 조화롭게 어우러지며 통합과 화합의 의미를 담은 후식이다. 청와대는 "화채는 2017년, 김정숙 여사가 수해지역 낙과로 화채를 만들어 청와대 참모진, 기자 등에게 제공했던 기억을 떠올리며 준비했다"고 밝혔다.  

이날 회동은 국정 현안에 대해 전·현직 대통령이 의견을 나누는 자리다. 홍익표 청와대 정무수석은 지난달 27일 페이스북을 통해 "민생 회복과 국민통합, 그리고 국민주권정부의 성공을 위해 전직 대통령으로부터 고견을 듣고 국정 전반에 대해 허심탄회하게 의견을 나누는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 밝혔다.

이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 지난달 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 故 노무현 전 대통령 17주기 추도식에서 만나 악수를 나누고 있다. 2026.05.23 [사진=청와대]

◆ 민주당 내 계파갈등 해소 메시지 나올까

다만 일각에서는 여당인 더불어민주당의 8월 전당대회를 앞두고 계파 갈등이 불거진 상태라, 이를 봉합하기 위한 메시지가 나올 수도 있다고 본다.

실제로 홍 수석은 지난달 29일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 이번 오찬 회동 목적에 계파 갈등 봉합도 포함됐냐는 취지의 질문에 "국가적 사안이 첫 번째, 사회적 통합과 민주진영 내 정치적 통합도 매우 중요한 과제"라고 설명했다.

홍 수석은 또 "문 전 대통령에 대한 조롱이나 멸칭도 잘못됐고, 이 대통령 역시 과거 조롱과 멸시의 대상이었던 만큼 같은 일이 반복돼서는 안 된다는 생각을 두 분이 모두 가지고 계실 것"이라고 했다.

이 대통령은 아울러 이날 저녁에는 민주당 한병도 원내대표를 포함한 원내대표단을 초청해 만찬을 갖는다. 검찰개혁을 비롯한 입법과제 논의와 문 전 대통령과의 오찬 내용 등을 공유할 것으로 보인다.

pcjay@newspim.com

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李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
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동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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