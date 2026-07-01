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이동욱 살아 돌아왔다…'킬러들의 쇼핑몰2' 7월 22일 공개 확정

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  • 디즈니+가 7월22일 킬러들의 쇼핑몰2를 공개했다
  • 시즌2에서 죽은 줄 알았던 진만의 서사가 본격 전개된다
  • 지안과 진만이 바빌론에 맞서고 업그레이드 액션을 선보인다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'가 오는 7월 22일 베일을 벗는다.

이와 함께 죽은 줄 알았던 삼촌 '진만'(이동욱)의 숨겨진 서사가 본격적으로 풀릴 것임을 알려 전 세계 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 킬러들의 쇼핑몰 2 스틸. [사진=디즈니+] 2026.07.01 moonddo00@newspim.com

지난 시즌에서 츤데레 삼촌이자 전직 에이스 용병 '진만' 역을 맡아 반전 매력을 선보이며 폭발적인 반응을 이끌었던 이동욱은 "시즌2로 돌아올 수 있다는 자체가 영광스럽고, 다시 한번 정진만의 모습을 보여드릴 수 있게 되어 기쁘다"라며 소감을 전했다.

함께 공개된 스틸에는 살아 돌아온 '진만'이 머더헬프 팀과 함께 반격을 준비하며 커다란 판을 짜는 듯한 모습이 담겨 궁금증을 더한다. 이동욱은 시즌2를 통해 보다 깊고 다채로운 얼굴을 보여줄 것을 예고했다. 그는 "'진만'은 감정의 동요가 크지 않고 이를 겉으로 드러낸 적이 거의 없는 인물인데, 이번 시즌에서는 그런 감정을 드러내는 순간들을 보실 수 있을 것"이라고 전해 어떤 사건이 '진만'의 변화를 이끌게 될지 기대감을 높였다.

연출을 맡은 이권 감독 또한 "시즌2에서는 '진만'도 많은 시련과 고통을 겪으며 이전보다 조금 더 감정적으로 표현되는 신들이 많을 것"이라고 밝혀 흔들림 없는 냉철함 속에 더욱 묵직하고 짙어진 감정선까지 입체적으로 완성할 이동욱의 열연에 관심이 집중된다.

이와 함께 시즌1에서 완벽한 액션으로 장르적 카타르시스를 더한 이동욱의 한층 업그레이드된 액션 또한 기대를 모은다. 전작에 이어 함께한 전재형 무술감독이 "액션에 있어서 이미 완성형 배우"라고 극찬할 만큼 이동욱은 총기 액션부터 맨몸 격투, 와이어 액션까지 대부분의 액션 신을 직접 소화해내 놀라움을 자아낸다.

전재형 무술감독은 "이번 시즌2에서는 지금까지 보여주지 않았던 새로운 공간에서의 액션이 펼쳐진다. 암흑 속, 액션이나 와이어 신 등 모두 대역 없이 소화하기 위해 트레이닝을 굉장히 많이 했다"고 덧붙여 더욱 리얼하고 완성도 높은 액션 명장면의 탄생을 주목하게 한다. 이동욱 역시 "액션이 더 화려해졌다"면서 "기대를 저버리지 않겠다는 마음으로 준비했다"며 남다른 각오를 전해 시즌2를 향한 기다림을 더욱 설레게 만든다.

혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 '지안'(김혜준)이 살아 돌아온 '진만'(이동욱)과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 공개되며 오는 7월 22일 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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