[인사] 한국장학재단

◇ 부서장 보임
▲ 신용지원부 유상욱
▲고객지원부 이창건
◇ 팀장 보임
▲국가장학실(주거장학팀) 허영윤
▲기획조정실(예산팀) 강광호
◇ 부서장 이동
▲감사실 강준호
◇ 팀장 이동
▲국가장학실(국가장학기획팀) 장인혁
▲학생진로장학부(학생취업장학팀) 장희선
▲고졸취업장학부(고졸취업장학팀) 곽용호
▲학자금상환부(취업후상환팀) 오원교
▲인사부(인사팀) 배승헌
▲혁신성과부(성과관리팀) 박진우
hyeng0@newspim.com
◇ 부서장 보임
▲ 신용지원부 유상욱
▲고객지원부 이창건
◇ 팀장 보임
▲국가장학실(주거장학팀) 허영윤
▲기획조정실(예산팀) 강광호
◇ 부서장 이동
▲감사실 강준호
◇ 팀장 이동
▲국가장학실(국가장학기획팀) 장인혁
▲학생진로장학부(학생취업장학팀) 장희선
▲고졸취업장학부(고졸취업장학팀) 곽용호
▲학자금상환부(취업후상환팀) 오원교
▲인사부(인사팀) 배승헌
▲혁신성과부(성과관리팀) 박진우
hyeng0@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적