대전정보문화산업진흥원, '코디세이 AI 네이티브' 발대식

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실전형 AI 인재 150여명 양성

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전정보문화산업진흥원은 '코디세이 AI 네이티브' 발대식을 1일 개최했다고 밝혔다.

해당 과정은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 AI 인재 양성 사업이다. 실전 업무를 AI 기반으로 재설계하고 생산성을 혁신할 수 있는 실전형 AI 네이티브 인재 육성을 목표로 한다.

대전정보문화산업진흥원 전경. [사진=대전정보문화산업진흥원] 2026.07.01 gyun507@newspim.com

150여 명 교육생은 이달부터 11월 30일까지 교육을 받는다.

이날 발대식은 환영사를 시작으로 ▲코디세이 교육 플랫폼 및 디스코드 활용법 ▲학습·협업 가이드 등 교육 전반에 대한 오리엔테이션이 진행됐다. 교육생 간 네트워킹 세션을 통해 향후 학습 방향과 목표를 공유하는 시간도 마련됐다.



본 과정의 커리큘럼은 AI 도구 활용부터 응용 학습, 실전 프로젝트 수행까지 체계적으로 운영된다. 생성형 AI와 다양한 디지털 도구로실제 문제를 해결하는 실습 중심의 교육을 통해 현업에 즉시 적용 가능한 실무 역량을 기르게 된다.

아울러 전문 퍼실리테이터 체계를 도입해 교육생들의 자기주도 학습을 밀착 지원하며 AI·디지털 분야 전자도서관 서비스도 함께 제공한다. 여기에 취·창업 맞춤형 성장지원 프로그램을 연계한다.

이와 함께 진흥원은 학습 환경 개선과 협업 기반 조성을 위해 AI 교육 전용 공간을 구축 중이다. 오는 10월에는 신규 교육장 개소에 맞추어 한 단계 심화된 'AI 올인원 과정'도 추가로 개설할 예정이며 이를 통해 지역 AI 인재 양성의 거점으로 확실히 자리매김하겠다는 계획이다.

한편 '코디세이 AI 네이티브'는 현재 서울, 대전, 경남에서 운영하고 있다.

gyun507@newspim.com